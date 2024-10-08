Uzman Psikolog Gökhan Çınar: Dertleşmeye ihtiyacımız var

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Önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkan Gökhan Çınar’ı yağmurlu havaya rağmen 4 bin 500 kişi izledi.

Gösteri öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Çınar, “Farkındalıklarımıza ve hayat hikâyemize baktığımız bir deneyim yaşayacağız. Toplumsal olarak sıkışık günlerden geçerken dertleşmeye ihtiyacımız var” dedi.



Gökhan Çınar’ın “Dertleşip, içimizdeki çocuğu büyütüyoruz” dediği gösteriyi izlemeye gelenler arasında Leman Sam, Gülben Ergen, Yasemin Sakallıoğlu, Dilek Kaya İmamoğlu ve Pınar Sabancı da vardı. Sürpriz yaparak sahneye çıkan Sam, “Hey Yıllar” adlı şarkısını seslendirdi.

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Gökhan Çınar , geceden elde edilen gelirin bir kısmını kız çocuklarının eğitimi için Büyüt Hayallerini projesine bağışlayacaklarını duyurdu.

Sokakta yürümek lüks olacak

Gösteriyi eşi Burak Yırtar’la izleyen Yasemin Sakallıoğlu, “Gökhan normalde insanların gördüğünden çok daha komik bir adam. Bu akşam da hepimize moral olacağından eminim” diye konuştu.

Yasemin Sakallıoğlu, suçlulara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi: “Bu kaostan topluca çıkmamız gerekiyor. Toplu bir çürüme var. Kurtulabilmemiz için de caydırıcı cezaların gelmesi gerekiyor. İçeri girenin dışarı çıkmaması lazım. Ailelerin de çocuklarını eskisinden daha çok kontrol etmesi gerekiyor. Ben de çok korkuyorum, ünlü olmak sizi korumuyor ki. Evden çıktığınızda başınıza her şey gelebilir. Bu olaylar insanı asosyalleştiriyor. Düşünsenize sokakta yürümenin lüks olacağı bir yere doğru gidiyoruz. İnanın kendime ‘Anne olayım mı, olmayayım mı’ diye soruyorum.”

Bu kaostan çıkmak uzun yıllar alacak

Leman Sam tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Bugün 10 cinayet haberi birden izledim, dedim ki biz bitmişiz! Bu duruma nasıl geldiğimizi anlatmaya kalksam, saatler sürer. Ben bunu bir yerlerde yazıp paylaşınca diyorlar ki; ‘Sen şarkını söyle!’ Oysa ben öyle bir şarkıcı değilim. Siyasetle, toplumla, sosyal hayatla çok ilgiliyim. Bu benim karakterim.

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Gülben Ergen, “Bu benim Gökhan’ı ikinci kez izlemeye gelişim. Daha da gelirim, çünkü kendimizi iyi hissetmeye, rehabilitasyona ihtiyacımız var” dedi.