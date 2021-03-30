“Derinden” şarkısı Masumlar Apartmanı dizisiyle dikkat çekti – İşte “Derinden” şarkısının sözleri
Masumlar Apartmanı dizisinde çalan Derinden şarkısı son günlerde dizinin en dikkat çeken detaylarından biri oldu. Salı günleri yayınlanan dizide çalan Derinden şarkısı, sosyal medyada ve YouTube'da da popüler. İşte çok konuşulan “Derinden” şarkısının sözleri...
Gerçek yaşam hikâyesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde çalan Derinden şarkısı merak aylar en çok konuşulan şarkılarından biri oldu. Şarkının özellikle "Annem gülerdi ya ben de gülerdim" sözleri dizisinin konusunu da özetliyor. İşte “Derinden” şarkısının sözleri
DERİNDEN ŞARKI SÖZLERİ
Kuşlar içimden düşümden uçmuş
(Yani derinden derinden)
Dostlar kafamdan yaşamdan kaçmış
(Yani derinden derinden)
Aşklar savaşlar şiirden çıkmış
(Yani derinden derinden)
Putlar ikonlar evimde belirmiş
(Yani derinden derinden)
Kedişler, köpüşler sokakta yaşarmış
(Yani derinden derinden)
Kadınlar, çocuklar hayattan göçermiş
(Yani derinden derinden)
Adamlar, babamlar ölürmüş derinde
(Yani derinden derinden)
İnsan özünden düşermiş bazen
(Yani derinden derinden)
Küçük bir çocukken içim çok sıcaktı
(Yani derinden derinden)
Allah yukarda ve toprak sıcaktı
(Yani derinden derinden)
Dünya dönerdi ya ben de dönerdim
(Yani derinden derinden)
Annem gülerdi ya ben de gülerdim
(Yani derinden derinden)
Bugünlerde ruhumda korkunç bir ur var
Derinlerde sinmiş semirmiş bi sansar
Sönmüş tükenmişti bitmişti sancak
Yani derinden derinden
Yüzümde şu nursuz geceyi utandır
Ruhum cevap ver karanlıkta saldır
Manyak bir asi gibi sapla mızrak
Yani derinden derinden