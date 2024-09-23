Derbi ünlüleri

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Şahane karşılaşma

Galatasaray taraftarı Zeynep Beşerler, karşılaşmayı formasıyla takip etti. Takımının 3-1 kazandığı maçta yaşadığı mutluluğu da “Şahane maçtı” notuyla yayınladığı bu kareyle gösterdi.

Takımı üzdü

Fenerbahçe’ye olan tutkusuyla bilinen Derya Uluğ, derbiyi Ülker Stadyumu’nda izledi. Maça giderken yolda çektiği selfie’yi ve tribünlerdeki coşkuyu sosyal medya hesabında yayınlayan şarkıcı, gecenin sonunda stattan üzgün ayrıldı.

Skoru bildi

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Galatasaray sevdasını her fırsatta dile getiren Pelin Öztekin, derbide de tribündeki yerini aldı. Karşılaşma öncesi skor tahmini yapan ve Galatasaray’ın 3-1 kazanacağını söyleyen Öztekin, Ülker Stadyumu’ndan en mutlu ayrılanlardan biriydi.

PlayStation kapışması

Fenerbahçe taraftarı Sinan Akçıl ile Galatasaray taraftarı Berkay, kozlarını PlayStation’da paylaştı. Akçıl maç sırasında Fred imzalı, Berkay da Lucas Torreira imzalı forma giydi. Akçıl, bugün YouTube’da yayınlanacak maçın skorunu doğru tahmin eden sosyal medya kullanıcılarına giydikleri formaları hediye edeceklerini duyurdu.

Babasıyla izledi

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Ece Seçkin, karşılaşmayı babasıyla birlikte tribünde izledi. Baba-kız, stadyuma arabada şarkılar söyleyerek gitti.

Büyük gün

Galatasaray taraftarı Hafsanur Sancaktutan, maç öncesi yaşadığı heyecanı sosyal medyada gösterdi, formasıyla aracında verdiği pozu İngilizce “Ne büyük bir gün” notuyla paylaştı.

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Fenerliler buluştu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisi gibi Fenerbahçe taraftarı olan arkadaşlarıyla derbi öncesi yemek yedi. Erbil, aralarında Şevket Çoruh’un da bulunduğu arkadaşlarıyla çektirdiği hatıra fotoğrafını Fenerbahçe marşıyla paylaştı.