×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Derbi ünlüleri

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi#Zeynep Beşerler#Derya Uluğ
Derbi ünlüleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 08:49

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, futbol tutkunu ünlülere büyük heyecan yaşattı. Maçın sonunda yüzü gülen, sarı-kırmızılı taraftarlar oldu.

Haberin Devamı

Şahane karşılaşma

Galatasaray taraftarı Zeynep Beşerler, karşılaşmayı formasıyla takip etti. Takımının 3-1 kazandığı maçta yaşadığı mutluluğu da “Şahane maçtı” notuyla yayınladığı bu kareyle gösterdi.

Derbi ünlüleri

Takımı üzdü

Fenerbahçe’ye olan tutkusuyla bilinen Derya Uluğ, derbiyi Ülker Stadyumu’nda izledi. Maça giderken yolda çektiği selfie’yi ve tribünlerdeki coşkuyu sosyal medya hesabında yayınlayan şarkıcı, gecenin sonunda stattan üzgün ayrıldı.

Derbi ünlüleri

Skoru bildi

Haberin Devamı

Galatasaray sevdasını her fırsatta dile getiren Pelin Öztekin, derbide de tribündeki yerini aldı. Karşılaşma öncesi skor tahmini yapan ve Galatasaray’ın 3-1 kazanacağını söyleyen Öztekin, Ülker Stadyumu’ndan en mutlu ayrılanlardan biriydi.

Derbi ünlüleri

PlayStation kapışması 

Fenerbahçe taraftarı Sinan Akçıl ile Galatasaray taraftarı Berkay, kozlarını PlayStation’da paylaştı. Akçıl maç sırasında Fred imzalı, Berkay da Lucas Torreira imzalı forma giydi. Akçıl, bugün YouTube’da yayınlanacak maçın skorunu doğru tahmin eden sosyal medya kullanıcılarına giydikleri formaları hediye edeceklerini duyurdu.

Derbi ünlüleri

Babasıyla izledi

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Ece Seçkin, karşılaşmayı babasıyla birlikte tribünde izledi. Baba-kız, stadyuma arabada şarkılar söyleyerek gitti.

Derbi ünlüleri

Büyük gün

Galatasaray taraftarı Hafsanur Sancaktutan, maç öncesi yaşadığı heyecanı sosyal medyada gösterdi, formasıyla aracında verdiği pozu İngilizce “Ne büyük bir gün” notuyla paylaştı.

Haberin Devamı

Derbi ünlüleri

Fenerliler buluştu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisi gibi Fenerbahçe taraftarı olan arkadaşlarıyla derbi öncesi yemek yedi. Erbil, aralarında Şevket Çoruh’un da bulunduğu arkadaşlarıyla çektirdiği hatıra fotoğrafını Fenerbahçe marşıyla paylaştı.

Derbi ünlüleri

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi#Zeynep Beşerler#Derya Uluğ

BAKMADAN GEÇME!