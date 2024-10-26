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Depremzede çocuklara anlamlı ziyaret

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#Burcu Kara#Kahramanmaraş#Hatay
Depremzede çocuklara anlamlı ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 07:33

BURCU Kara, deprem felaketinin ikinci yılı yaklaşırken Kahramanmaraş’taki Kırmızı Çatı Çocuk ve Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti.

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 Depremzede çocuklarla duygusal anlar yaşayan ünlü oyuncu, “İlk günden beri gitmek istiyordum, ancak oğlum Can yeni doğduğundan dolayı ertelemek zorunda kaldım” dedi.

Merkezdeki çocuklarla vakit geçirmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Kara, “Çocuklarla birlikte zaman geçirmek, onlarla sohbet etmek istedim. Zaten duygusal biriyim, onları görünce daha da etkilendim” diye konuştu. Depremzede çocukların yaşadıkları travmalara rağmen hayata sımsıkı sarılmalarının kendisini derinden etkilediğini söyleyen oyuncu, “O sıcacık gülümsemeleriyle hayata devam ediyorlar. Onları unutmayalım, unutturmayalım” dedi.

 

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#Burcu Kara#Kahramanmaraş#Hatay

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