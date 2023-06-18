Deprem bölgesine yardım için sahneye çıkan Şarkılar Bizi Söyler ’den çoşkulu sezon finali…

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Dayanışma gecesine yoğun ilgi…

Şarkılar Bizi Söyler programının sezon finalinin canlı olarak yayınlandığı Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’ne müzikseverlerin ilgisi büyük oldu. Konserden elde edilen gelirin deprem bölgelerine bağışlanacağı dayanışma gecesinde Kuruçeşme sahnesi, kapasitesinin üstünde seyirci ağırladı. Biletleri günler öncesi tükenen bu özel gecede 3 bin dinleyici mekânı hınca hınç doldurdu.

