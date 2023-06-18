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Deprem bölgesine yardım için sahneye çıkan Şarkılar Bizi Söyler ’den çoşkulu sezon finali…

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#Şarkılar Bizi Söyler#Kanal D#Sibel Can
Deprem bölgesine yardım için sahneye çıkan Şarkılar Bizi Söyler ’den çoşkulu sezon finali…
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 12:07

Kanal D’nin, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği müzik programı Şarkılar Bizi Söyler muhteşem bir sezon finali ile ekrana geldi. Her bölümü ile izleyicilere müzik ziyafeti yaşatan program sezon finalini Paraf Kuruçeşme Açıkhava konserleri kapsamında boğazda yaptı. Müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler’in bu özel gecesinde tüm şarkılar deprem bölgesindeki yaralara merhem olmak için söylendi.

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Dayanışma gecesine yoğun ilgi…
Şarkılar Bizi Söyler programının sezon finalinin canlı olarak yayınlandığı Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’ne müzikseverlerin ilgisi büyük oldu. Konserden elde edilen gelirin deprem bölgelerine bağışlanacağı dayanışma gecesinde Kuruçeşme sahnesi, kapasitesinin üstünde seyirci ağırladı. Biletleri günler öncesi tükenen bu özel gecede 3 bin dinleyici mekânı hınca hınç doldurdu.

Deprem bölgesine yardım için sahneye çıkan Şarkılar Bizi Söyler ’den çoşkulu sezon finali…


Depremzedelere yardım için el ele…
Kuruçeşme Açıkhava’yı “Fesuphanallah”, “Padişah”, “Gül Belalıdır” şarkılarıyla selamlayan Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, anlamı büyük olan bu konser gecesine unutulmaz bir giriş yaptı. Ardından müziğin üç büyük ismi “Gönül Penceresinden”, “Erkilet Güzeli” ve “Gözlerin Bir İçim Su” şarkılarıyla muhteşem bir müzik şölenine imza attı. Gece boyunca Boğaz’ın ışıkları altında Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, arabesk ve Türk Pop Müziğinin en güzel şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Sibel Can’ın zarif dansı ve benzersiz sesiyle büyülediği, Hakan Altun’un romantik parçalarıyla duygulandırdığı, Hüsnü Şenlendirici’nin ise Boğaz’a karşı klarnetiyle şarkılara nefes olduğu gece tüm müzikseverlere unutulmaz bir gün yaşattı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin kendi repertuvarlarında yer alan şarkılarını da seslendirmesiyle keyif ikiye katlandı. Yaraların sarıldığı bu anlamlı etkinlikte, ünlü sanatçılar konser boyunca hayranlarına unutamayacakları bir müzik ziyafeti sundu.
Deprem bölgesine yardım için sahneye çıkan Şarkılar Bizi Söyler ’den çoşkulu sezon finali…

Şarkılar Bizi Söyler yeni sezonda Kanal D’de…
Deprem bölgesine yardım için sahneye çıkan Şarkılar Bizi Söyler ’den çoşkulu sezon finali…


 

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#Şarkılar Bizi Söyler#Kanal D#Sibel Can

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