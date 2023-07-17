Denizde korku dolu anlar... Ne olur beni bırakıp gitme!

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Dizinin yeni bölümünde;

Kendisine zehirli içeceği veren kişinin peşine düşen Ziya, duydukları ile şoke oldu...

Bunu yapmamı Nevzat istedi... O içeceği Alanur Hanım içecekti, yanlışlık oldu...

Taşları yerine oturtan Ziya, yaşananların Nevzat ve Seher'in işbirliği oldunun farkına vardı.

Aslı ile Barış'ın eski arkadaş olduğunu Mina'dan öğrenen Mehmet, çıldırdı.

Alanur'un ofisine giden Ziya, büyük aşkına kararını verdiğini ve artık onları kimsenin ayıramayacağını söyledi.

İki eski sevgili yıllar sonra birbirlerine karşı bir adım attılar.

Mahmut'un yardımı ile Barış'a ulaşan Mehmet, vakit kaybetmeden adrese gitti.

Aynı dakikalarda Barış, annesiyle işbirliği yaparak Aslı'yı eve çağırdı.

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Seher ile ilişkisini bitirmeye karar veren Ziya, kararını çok sert bir şekilde karısıyla da paylaştı.

Geçmişte yaptığın hataya bir daha düşmezsin sandım. Herkese rağmen yanında oldum. Bitti Seher. En kısa sürede boşanacağız

Barış'ın evine giden Mehmet'i Mahmut ve adamları da yalnız bırakmadı.

Mehmet, evde Aslı'nın çeşitli yerlerde habersizce çekilmiş onlarca fotoğrafını buldu.

Kimseye haber vermeden Barış'ın annesiyle konuşmaya giden Aslı, karşısında saplantılı aşığı görünce şoke oldu.

Ziya'nın eşyalarını toplamak için eve geldiği dakikalarda polisler de Nevzat'ı gözaltına aldı. Bir yandan evi terk etmek üzere olan kocasını durdurmaya çalışan Seher, diğer yandan da kardeşinin başına gelenleri anlamaya çalıştı.

Barış'ın elinden kurtulmak için her yolu deneyen Aslı, Mehmet'e konum atmayı başardı.

Mehmet ve Mahmut, konuma gittiklerinde Aslı ve Barış'ın çoktan adresten ayrıldıklarını gördüler. Deniz, oğlunun yerini söylememek için direnirken Mehmet'in sert tepkisi ile karşılaştı.

BARIŞ, ASLI'YI KAÇIRDI

Olan biteni Mahmut'tan öğrenen Beste, Aslı'nın Barış tarafından kaçırıldığını annesine de anlattı.

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Önce polise haber veren Alanur, ardından Beste ile birlikte Karlı Malikanesi'ne gitti.

Eline geçirdiği her şeyi yere fırlatan Alanur'u sakinleştirmek mümkün olmazken, Beste kardeşinin Barış tarafından kaçırıldığını söyledi.

Ya siz gerizekalısınız, personel seçmeyi bilmiyor da psikopatın birini işe alıyorsunuz yada gerçekten kötüsünüz!

Gerilimin tavan yaptığı malikaneyi rahatlatan haber Komiser Metin'den geldi.

Aslı ile Barış'ı bulan Mehmet, karısını yarı baygın bir şekilde sudan çıkardı.

Mahmut vakit kaybetmeden Beste'yi arayıp güzel haberi verdi. Sevincini önce kızına ardından da büyük aşkı Ziya'ya sarılarak gösteren Alanur, Seher'i huzursuz etti.

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Alanur ile Seher arasında sesler yükselince müdahale etmek Ziya'ya kaldı. Alanur'a kendisini evinde gibi hissetmesini söyleyen Ziya, Seher'İ odaya çekti.

"Alanur'u zehirlemeye çalıştığını biliyorum" diyen Ziya, içinde tuttuklarını bir bir anlattı.

Hırsından, kıskançlığından bir insanın canını almak istedin! Otur şimdi iyice düşün... Çocuklarının annelerinin birini öldürmek istediğini ve bunu kardeşiyle planladığını öğrenmesini ister misin?

Seher'in pişman olduğunu söylemesi Ziya'yı ikna etmeye yetmedi.

Aslı'nın eve dönüşü ev halkının yüzünü güldürdü.

Aslı hayatının travmasını yaşarken, Barış'ın henüz bulunamamış olması Mehmet'i tedirgin etti.

Tehlike bitene, o pislik yakalanana kadar kimse bu evden dışarı çıkmayacak.

Mehmet aile bireylerini Aslı'ya karşı dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

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Mahmut'un Aslı ve Mehmet'i bir an olsun yalnız bırakmaması Beste'yi çok mutlu etti. Mahmut'a teşekkür eden Beste, sözleri ile ilişkileri için yeşil ışık yaktı.

SEHER İLE BOŞANACAĞIZ

Aslı'nın isteği ile malikanede kalan Alanur, Ziya'ya fikrini neden değiştirdiğini sordu. İkilinin konuşmasına Seher de şahit oldu.

Ortalık durulsun, Aslı kendine geldin. Boşanacağız. Seher ile konuştuk...

Her yerde aranan Barış, malikanenin önündeydi... Mehmet'i vurmak üzere olan Barış'ı korumaların gelişi engelledi.

Seher'e karşı tavrını hiç olmadığı kadar sertleştiren Ziya, 30 yıllık hayat arkadaşına resmen savaş ilan etti.

Kendini daha fazla acındırma yoksa çocuklarını da kaybedersin!

Alanur, gelen sürpriz telefonla zehirlenme olayının perde arkasındaki gerçeği öğrendi.

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ALANUR CANINA KASTEDİLDİĞİNİ ÖĞRENDİ

Alanur'un evdeki varlığından rahatsız olan Mina, öfkeden gözü dönmüş bir şekilde Beste ile kavga etti. Sesleri duyarak odaya giden Ziya, kızını sakinleştirmeye çalıştı.

Dizinin final sahnesinde;

Barış'ın tutuklandığını sanan Aslı, cep telefonuna gelen mesajla Mehmet'in kendisine yalan söylediğini öğrendi.

Mina'yı savunurken Beste'nin kalbini kıran Ziya, Alanur'un itirafı ile yıllardır kendisinden saklanan gerçekle yüzleşti.

Bir kızını korurken, diğerini eziyorsun... Bence ne demek istediğimi anladın. Beste senin kızın!

BESTE SENİN KIZIN ZİYA!

