Denizde Dehşet filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte Denizde Dehşet filmi oyuncuları

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Denizde Dehşet filmi ekranlara geliyor. 2017 yapımı film genç kız kardeşler Kate ve Lisa'nın etrafı köpek balıkları dolu sudan canlı olarak çıkmaları için verdikleri mücadeleye odaklanıyor. İşte Denizde Dehşet filmi konusu ve oyuncuları...

DENİZDE DEHŞET FİLMİ KONUSU

Denizde Dehşet, Meksika’da dalış yapan iki kız kardeşin, kafesin halatının kopmasıyla okyanusun derinlerinde yaşadıkları korku dolu anları anlatıyor. Meksika’ya giden kardeşler Lisa ve Kate, köpekbalığı gözlemek için kafesle okyanusa dalmıştır. Ancak kafesi yukarıya bağlayan halatlarda sorun çıkar ve kardeşlerin bulunduğu kafes okyanusun tabanına, 47 metre derinliğe düşer. Köpekbalıkları etraflarında pusuya yatmış olan kız kardeşlerin oksijeni hızla tükenmektedir ve suyun yüzüne çıkabilmeleri için bir saatten az bir süreleri bulunmaktadır.

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DENİZDE DEHŞET FİLMİ OYUNCULARI

Mandy Moore,

Claire Holt,

Matthew Modine

Yani Gellman

Chris J. Johnson

Axel Mansilla