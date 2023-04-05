Deniz Tansel Öngel: Yıldız De Bana seyircinin özlediği bir format!

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Uzun zamandır böyle bir yarışmanın ekrana gelmediğine değinen ünlü isim: “Uzun yıllardır bu içerikte bir şey yapılmıyordu. Seyircinin özlediği bir format. Kadromuz çok güçlü, hepsi de çok kıymetli… Hülya Hanım, Zafer abi, Hamdi abi, sevgili Büşra; hepsi bu ülkenin kıymetli isimleri. Onlarla birlikte bu programın içinde olmaktan çok mutluyum." dedi.

Yıldız De Bana’yı yarışmadan ziyade daha eğlenceli olarak gören ünlü isim: “Böyle bir yarışmada birinci olmak kolay değil. Ama bence işin biraz da eğlence tarafına bakmak lazım. Kıyasıya bir yarış gibi değil de daha eğlenceli bir yarış gibi görmek lazım. Ve tabii bu süreçte yarışmacılarımız oyunculuk hakkında çok şey öğrenecek. Bizim de farkımız bu… O yüzden de ekiple çok heyecanlıyız.” dedi.

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