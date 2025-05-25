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Deniz Seki: Fıstık gibiyim, yakalasınlar

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#Deniz Seki#Gülşah Saraçoğlu#Paparazziler Ve Ünlüler
Deniz Seki: Fıstık gibiyim, yakalasınlar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 12:22

DENİZ Seki, verdiği 15 kilonun ardından yaz konserleri için iddialı olduğunu söyledi. Serhat Tekin’in programına konuk olan şarkıcı, “Modacım Gülşah Saraçoğlu kilo vermemden ötürü aşırı mutlu. O benden daha heyecanlı beni sahneye hazırlarken. Bu yaz modern, Avrupai ve daha cesur bir Deniz Seki olacak sahnede” dedi.

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GÜLŞEN’İN TARZI BANA OLMAZ
Sanatçı, kadın şarkıcıların sahne kıyafetlerine yönelik eleştiriler hakkında şöyle konuştu: “Sahnedeki sanatçının ruh haline kimse müdahale edemez. Bırakın da ne giyeceğine sanatçının kendisi karar versin. Gülşen’in sahne tarzını çok beğeniyorum. Tarzı bana olmaz ama ona yakışıyor. Kadın sıfır beden, ne istiyorsa onu giysin. Çok güzel taşıyor.”
YAKALASINLAR FISTIK GİBİYİM
Deniz Seki, “Yazın paparazzilere mayoyla yakalanma korkunuz var mı?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Hiç umurumda değil. Fıstık gibiyim, yakalasınlar. Gidip magazin kameralarının olduğu yerden denize girip arkasından söyleniyorsan, saçmalıyorsun demektir. Ben zaten mayo giymeyi çok severim. Kadına mayoyu çok yakıştırıyorum belirli bir yaştan sonra. Daha asil duruyor. Bu yaz hasır şapkalarım, kimonolarım ve mayolarımla bekleyin beni.”

Deniz Seki: Fıstık gibiyim, yakalasınlar


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#Deniz Seki#Gülşah Saraçoğlu#Paparazziler Ve Ünlüler

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