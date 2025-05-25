Deniz Seki: Fıstık gibiyim, yakalasınlar

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GÜLŞEN’İN TARZI BANA OLMAZ

Sanatçı, kadın şarkıcıların sahne kıyafetlerine yönelik eleştiriler hakkında şöyle konuştu: “Sahnedeki sanatçının ruh haline kimse müdahale edemez. Bırakın da ne giyeceğine sanatçının kendisi karar versin. Gülşen’in sahne tarzını çok beğeniyorum. Tarzı bana olmaz ama ona yakışıyor. Kadın sıfır beden, ne istiyorsa onu giysin. Çok güzel taşıyor.”

YAKALASINLAR FISTIK GİBİYİM

Deniz Seki, “Yazın paparazzilere mayoyla yakalanma korkunuz var mı?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Hiç umurumda değil. Fıstık gibiyim, yakalasınlar. Gidip magazin kameralarının olduğu yerden denize girip arkasından söyleniyorsan, saçmalıyorsun demektir. Ben zaten mayo giymeyi çok severim. Kadına mayoyu çok yakıştırıyorum belirli bir yaştan sonra. Daha asil duruyor. Bu yaz hasır şapkalarım, kimonolarım ve mayolarımla bekleyin beni.”

