Sahil kasabasında evin varsa büyük derdin var demektir... Ünlü oyuncunun milyonluk evindeki kapılar rutubetten çürüdü

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O geniş ve bol bol gün ışığı alan odalarının dekorasyonu ise ayrı bir alem...

Yine de her biri milyonlar değerindeki bu evlerde hiçbir sorun yaşanmadığını düşünüyorsanız, bu konuyu bir kez daha gözden geçirin.

İşte böyle can sıkıcı bir sorun şimdi İngiliz oyuncu Kate Winslet'ın başında şimdi.

Rol aldığı Titanic (Titanik) filmiyle kariyerinde çok hızlı bir yükseliş gerçekleştiren sonra da Oscar dahil birçok ödül kazanan 51 yaşındaki oyuncunun Sussex'in West Witting bölgesinde bulunan evinin kapıları çürüdü.

Oyuncunun evinin, biri girişte bulunan diğeri de deniz kıyısına bakan bölümünde bulunan iki kapısı, sürekli tuzlu deniz suyuna maruz kaldığı için çürüdü.

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Şimdi Winslet de bu iki kapıyı onartmak istiyor.

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ONARIM İÇİN BELLİ KURALLARA UYMASI GEREKİYOR

Winslet'in 2013 yılında 3. 25 milyon sterline satın aldığı bu evin öyle istenildiği gibi onarılması mümkün değil. Çünkü yıldızın evi ikinci derece koruma bölgesinde yer alıyor.

Kate Winslet'in birlikte çalıştığı mimarlar, bu iki kapıyı, özel işlemden geçirilmiş ve rutubete, deniz suyuna dayanıklı yenileriyle değiştirmeyi önerdi.

Onlara göre sıradan ahşaptan yapılan kapılar fazla uzun olmayan bir zamanda yine aynı aşınmaya maruz kalacak.

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TARİHİ BİR YAPI

Oyuncunun, üçüncü kocası Edward Abel Smith ile birlikte yaşadığı bu evin 18'inci yüzyıla uzanan bir geçmişi var. Kraliçe Anne döneminde inşa edilen yapı, 1930'lu yıllarda bir onarımdan geçti.

Evin talihsizliği ise "üçüncü derece" sel bölgesinde yer alması.

Bu bölge, kıyı erozyonunun yanı sıra artık yıkılmakta olan deniz savunma alanları gibi sorunlarla boğuşuyor.

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Aslında yerel yönetim bu sorunların çözümü için milyonlarca sterlin ayırsa da sorunlar bitecek gibi değil.