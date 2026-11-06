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Sahil kasabasında evin varsa büyük derdin var demektir... Ünlü oyuncunun milyonluk evindeki kapılar rutubetten çürüdü

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#Kate Winslet#Titanik#Ünlülerin Evleri
Sahil kasabasında evin varsa büyük derdin var demektir... Ünlü oyuncunun milyonluk evindeki kapılar rutubetten çürüdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 14:32

 Ünlülerin nasıl da göz kamaştıran evleri var, değil mi? Her birinin çatısından temeline kelimenin tam anlamıyla 'konfor akıyor...'

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O geniş ve bol bol gün ışığı alan odalarının dekorasyonu ise ayrı bir alem...

Yine de her biri milyonlar değerindeki bu evlerde hiçbir sorun yaşanmadığını düşünüyorsanız, bu konuyu bir kez daha gözden geçirin.

Sahil kasabasında evin varsa büyük derdin var demektir... Ünlü oyuncunun milyonluk evindeki kapılar rutubetten çürüdü
MİLYONLAR SAYIP ALDIĞI EVİNİ DENİZ SUYU AŞINDIRIYOR
İşte böyle can sıkıcı bir sorun şimdi İngiliz oyuncu Kate Winslet'ın başında şimdi.

Rol aldığı Titanic (Titanik) filmiyle kariyerinde çok hızlı bir yükseliş gerçekleştiren sonra da Oscar dahil birçok ödül kazanan 51 yaşındaki oyuncunun Sussex'in West Witting bölgesinde bulunan evinin kapıları çürüdü.

Oyuncunun evinin, biri girişte bulunan diğeri de deniz kıyısına bakan bölümünde bulunan iki kapısı, sürekli tuzlu deniz suyuna maruz kaldığı için çürüdü.

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Şimdi Winslet de bu iki kapıyı onartmak istiyor.

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Sahil kasabasında evin varsa büyük derdin var demektir... Ünlü oyuncunun milyonluk evindeki kapılar rutubetten çürüdü

ONARIM İÇİN BELLİ KURALLARA UYMASI GEREKİYOR
Winslet'in 2013 yılında 3. 25 milyon sterline satın aldığı bu evin öyle istenildiği gibi onarılması mümkün değil. Çünkü yıldızın evi ikinci derece koruma bölgesinde yer alıyor.

Kate Winslet'in birlikte çalıştığı mimarlar, bu iki kapıyı, özel işlemden geçirilmiş ve rutubete, deniz suyuna dayanıklı yenileriyle değiştirmeyi önerdi.

Onlara göre sıradan ahşaptan yapılan kapılar fazla uzun olmayan bir zamanda yine aynı aşınmaya maruz kalacak.

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Sahil kasabasında evin varsa büyük derdin var demektir... Ünlü oyuncunun milyonluk evindeki kapılar rutubetten çürüdü

TARİHİ BİR YAPI
Oyuncunun, üçüncü kocası Edward Abel Smith ile birlikte yaşadığı bu evin 18'inci yüzyıla uzanan bir geçmişi var. Kraliçe Anne döneminde inşa edilen yapı, 1930'lu yıllarda bir onarımdan geçti.

Evin talihsizliği ise "üçüncü derece" sel bölgesinde yer alması.

Bu bölge, kıyı erozyonunun yanı sıra artık yıkılmakta olan deniz savunma alanları gibi sorunlarla boğuşuyor.

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Aslında yerel yönetim bu sorunların çözümü için milyonlarca sterlin ayırsa da sorunlar bitecek gibi değil.

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West Wittering, İngiltere'nin Batı Sussex bölgesinde, Manhood Yarımadası'nda yer alan bir sahil kasabası.  Sussex'in West Wittering bölgesinde Kate Winslet'ın yanı sıra Rolling Stone grubundan Keith Richards, oyuncu Nicholas Lyndhurst gibi başka ünlülerin de mülkleri bulunuyor.

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#Kate Winslet#Titanik#Ünlülerin Evleri

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