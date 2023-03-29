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Deniz ihaneti affetmedi! 'Evi terk ediyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Kraliçe#Kraliçe 2. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 22:55

Burcu Özberk (Deniz), Gökhan Alkan (Ateş), Selin Şekerci (Zeynep), Özgün Karaman (Ali), Ayşe Akın (Narin), Serhat Parıl (Mahir), Afra Karagöz (Duygu),Gülşehri Mina Kekeç (Rüya), Umut Kaplıca (Aslan), Cihat Tamer (Galip), Enes Koçak (Murat), Ecenaz Üçer (Hande), Ege Semih Erken (Efekan), Melis Özçimen (Şahsene),Caner Nalbanoğlu (Burak), Merve Honca (Simay) ve Ferhat Yılmaz'ı (Kulüp Başkanı) kadrosunda buluşturan; senaryosunu Nil Güleç Ünsal ile Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı yönetmenliğini ise Cevdet Mercan'ın üstlendiği MEDNOVA Yapım imzalı 'Kraliçe' 2. bölümü ile ekranlara geldi. Eşinin ihanetini affetmeyen Deniz, hayatını değiştirecek bir karar verdi.

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Dizinin yeni bölümünde;

Ortalığı karıştıran tecavüz iddiasının ardından Ateş ile birlikte el ele uzlaşmaya giden Deniz, duydukları karşısında şoke oldu.

Kocasının kendisini aldattığını öğrenen Deniz, İpek'ten özür dileyip ortamı terk etti.

Deniz ihaneti affetmedi Evi terk ediyorum

Babasından kalan borçlar nedeniyle çiftliği kaybetme riskiyle karşı karşıya olan Zeynep ve Ali, içinde bulundukları durumdan çıkış yolu aramaya başladılar.

Deniz ihaneti affetmedi Evi terk ediyorum

Zeynep, ne pahasına olursa olsun düşmanına el açmayacağını söylerken; Narin'in yönlendirmeleri Ali'nin kafasını karıştırdı.

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Deniz ihaneti affetmedi Evi terk ediyorum

Aldatılmış olmanın kırgınlığını üzerinden atamayan Deniz, konuşmak için Ateş'i eve çağırdı.

Neydi eksik olan Ateş? Biz mutlu değil miydik? Neden bana bunu yaptın?

Zeynep'e onu ne kadar çok sevdiğini anlatmaya çalışan Ateş, "Omuzumda çok yük vardı. Baskı altındaydım. Herkes benden mükemmel olmamı bekliyordu... Sen bile!" dedi.

Ben bu hayatta bir tek seni sevdim Deniz...

Kocasından duyduklarıyla gururu kırılan ve daha çok öfkelenen Deniz, Ateş'i evden kovdu.

Deniz ihaneti affetmedi Evi terk ediyorum

Sabah uyandığında Rüya'yı odasında göremeyen Deniz, panik oldu. Baba-kızı mutfakta kahvaltı hazırlarken bulan Deniz, Ateş'e evden ayrılmadığı takdirde kızını da alıp çiftliğe gideceğini söyledi.

Sana sağladığım onca şeyden sonra başladığın yere dönemezsin Deniz! Ayağındaki ayakkabıları bile ben aldım, yalan mı?

Babalarının bıraktığı mektubu okuyan 3 kardeş, çiftliğin ekonomik durumu ile yüzleşti.

Deniz ihaneti affetmedi Evi terk ediyorum

Alacaklıların çiftliğe gelip borca karşılık kamyoneti almak istemesi Ali'yi kızdırdı. Ali, öfkesine yenilip silaha sarılınca karakolluk oldu. Ali nezaretten Ateş'in yardımıyla çıktı.

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Tabii ki yardım edeceğim. Lafı bile olmaz. Sonuçta biz bir aileyiz...

Ali sayesinde Deniz ile konuşma fırsat bulan Ateş, karısına basın toplantısından bahsetti.

Deniz ihaneti affetmedi Evi terk ediyorum

Ateş, Deniz'den bu durumun çözülmesi konusunda yardım istedi.

Ben son ana kadar ümitle seni bekleyeceğim...

Umudunu kaybettiği anda Deniz'in içeri girmesi Ateş'e derin bir nefes aldırdı.

Deniz ihaneti affetmedi Evi terk ediyorum

İkili el ele çıktıkları basın toplantısından yine el ele ayrıldı.

Ateş'in birlikte tatile çıkma teklifini reddeden Deniz, bir an önce eve gitmek istediğini söyledi.

Deniz ihaneti affetmedi Evi terk ediyorum

Karısıyla başbaşa kalacağını düşünen Ateş'i eve döndüklerinde kötü bir sürpriz bekliyordu.

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Deniz ihaneti affetmedi Evi terk ediyorum

Kapının önündeki valizleri gören Ateş, Deniz'e neler olduğunu sorduğunda "evi terk ediyorum" yanıtını aldı.

Sana kötü bir haberim var Ateş Akça! Sen hiç bensiz kalmadın. Sen hayatının her detayını, konforunu düşünen bir Deniz olmadan yapamazsın!

Deniz ihaneti affetmedi Evi terk ediyorum

KRALİÇE'NİN 3. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 

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#Kraliçe#Kraliçe 2. Bölüm#Kanal D

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