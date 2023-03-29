Deniz ihaneti affetmedi! 'Evi terk ediyorum'

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Dizinin yeni bölümünde;

Ortalığı karıştıran tecavüz iddiasının ardından Ateş ile birlikte el ele uzlaşmaya giden Deniz, duydukları karşısında şoke oldu.

Kocasının kendisini aldattığını öğrenen Deniz, İpek'ten özür dileyip ortamı terk etti.

Babasından kalan borçlar nedeniyle çiftliği kaybetme riskiyle karşı karşıya olan Zeynep ve Ali, içinde bulundukları durumdan çıkış yolu aramaya başladılar.

Zeynep, ne pahasına olursa olsun düşmanına el açmayacağını söylerken; Narin'in yönlendirmeleri Ali'nin kafasını karıştırdı.

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Aldatılmış olmanın kırgınlığını üzerinden atamayan Deniz, konuşmak için Ateş'i eve çağırdı.

Neydi eksik olan Ateş? Biz mutlu değil miydik? Neden bana bunu yaptın?

Zeynep'e onu ne kadar çok sevdiğini anlatmaya çalışan Ateş, "Omuzumda çok yük vardı. Baskı altındaydım. Herkes benden mükemmel olmamı bekliyordu... Sen bile!" dedi.

Ben bu hayatta bir tek seni sevdim Deniz...

Kocasından duyduklarıyla gururu kırılan ve daha çok öfkelenen Deniz, Ateş'i evden kovdu.

Sabah uyandığında Rüya'yı odasında göremeyen Deniz, panik oldu. Baba-kızı mutfakta kahvaltı hazırlarken bulan Deniz, Ateş'e evden ayrılmadığı takdirde kızını da alıp çiftliğe gideceğini söyledi.

Sana sağladığım onca şeyden sonra başladığın yere dönemezsin Deniz! Ayağındaki ayakkabıları bile ben aldım, yalan mı?

Babalarının bıraktığı mektubu okuyan 3 kardeş, çiftliğin ekonomik durumu ile yüzleşti.

Alacaklıların çiftliğe gelip borca karşılık kamyoneti almak istemesi Ali'yi kızdırdı. Ali, öfkesine yenilip silaha sarılınca karakolluk oldu. Ali nezaretten Ateş'in yardımıyla çıktı.

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Tabii ki yardım edeceğim. Lafı bile olmaz. Sonuçta biz bir aileyiz...

Ali sayesinde Deniz ile konuşma fırsat bulan Ateş, karısına basın toplantısından bahsetti.

Ateş, Deniz'den bu durumun çözülmesi konusunda yardım istedi.

Ben son ana kadar ümitle seni bekleyeceğim...

Umudunu kaybettiği anda Deniz'in içeri girmesi Ateş'e derin bir nefes aldırdı.

İkili el ele çıktıkları basın toplantısından yine el ele ayrıldı.

Ateş'in birlikte tatile çıkma teklifini reddeden Deniz, bir an önce eve gitmek istediğini söyledi.

Karısıyla başbaşa kalacağını düşünen Ateş'i eve döndüklerinde kötü bir sürpriz bekliyordu.

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Kapının önündeki valizleri gören Ateş, Deniz'e neler olduğunu sorduğunda "evi terk ediyorum" yanıtını aldı.

Sana kötü bir haberim var Ateş Akça! Sen hiç bensiz kalmadın. Sen hayatının her detayını, konforunu düşünen bir Deniz olmadan yapamazsın!

KRALİÇE'NİN 3. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN