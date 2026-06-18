'Deniz için manifest yaptım, yazıyı tavanıma astım'

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“ANKARA’DAN BODRUM’A UZANAN BİR YOLCULUK”

Daha 17’nin Bodrum’da devam eden çekimleri nedeniyle hayatında önemli değişiklikler yaşandığını söyleyen Helin Elveren, Ankara'dan İstanbul'a, ardından da Bodrum'a taşınarak yeni bir döneme adım attığını belirtti. Genç oyuncu, Bodrum'daki yaşamından ve çalışma ortamından memnun olduğunu ifade etti.

“DENİZ’İ ÇOK SEVDİM”

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Daha 17 dizisinde hayat verdiği Deniz karakterinin çok yönlü yapısının kendisini etkilediğini söyleyen Elveren, karakterle birçok ortak noktası bulunduğunu dile getirdi. Elveren,

“Deniz'in 16 yaşındaki asi halleri, gözü karalığı, cesareti, aşık olması ve duygularını yoğun yaşaması bana çok yakın geliyor. Bu yüzden karakteri ilk okuduğum andan itibaren çok sevdim” dedi.

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“ROLÜ ÇOK İSTEDİM”

Deniz karakterini canlandırmayı çok istediğini anlatan genç oyuncu, rolü alabilmek için büyük heyecan yaşadığını söyledi. “Sürekli çalışıyordum. Manifest yaptım, yazı yazdım ve tavanıma astım. Gerçekten bu tarz şeylere inanıyorum” ifadelerini kullanan Elveren, hayallerinin peşinden gitmekten vazgeçmediğini belirtti.

“KORKULARIMI BİR KENARA KOYDUM”

Oyunculuk sektörünün zorluklarına da değinen Helin Elveren, çevresinden aldığı bazı uyarıların kendisini düşündürdüğünü ancak korkularına teslim olmadığını söyledi.

“Kulağıma küpe olsun diye söylenen birçok şey oldu. Ama ben hepsini bir kenara koyup yoluma devam etmeyi seçtim. Korkacaksak da korkalım ama yine de ilerleyelim diye düşündüm. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın” diye konuştu.

“KOÇ BURCUYUM, GÖZÜM KARADIR”

Kendisini cesur biri olarak tanımlayan Elveren, karakter yapısının da bunda etkili olduğunu söyledi. Oyuncu, “Ben Koç burcuyum. Tabii ki cesurum ve gözüm karadır. Bu özelliklerimin kariyerimde bana yardımcı olduğunu düşünüyorum” dedi.

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“SETTE GÜÇLÜ BİR EKİP RUHU OLUŞTU”

Dizi ekibiyle kısa sürede kaynaştıklarını anlatan genç oyuncu, Bodrum'da kurdukları arkadaşlıkların işlerine de olumlu yansıdığını ifade etti. Elveren, “Burada olmaktan çok mutluyum. Ekip arkadaşlarımla çok güzel bir bağ kurduk. Çalışma ortamımız çok keyifli ve bu da ekrana yansıyor” şeklinde konuştu.

“İZLEYİCİLERİ SÜRPRİZ GELİŞMELER BEKLİYOR”

Beste Sırapınar’a konuşan, dizinin ilerleyen bölümlerine ilişkin ipuçları da veren Helin Elveren, seyircileri şaşırtacak gelişmeler yaşanacağını söyledi. Başarılı oyuncu, “İnsanların hiç beklemediği şeyler olacak. Kimlerin kimlerle olacağını gördüklerinde şaşıracaklar. İzleyiciyi sürpriz gelişmeler bekliyor” ifadelerini kullandı.

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Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Pastel Film imzalı Daha 17, pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.