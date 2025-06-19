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Ama son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r onlarÄ±n bu konuda ciddi bir rakibi var... Ã–zellikle de Kate Middleton'Ä±nâ€¦

YaÅŸÄ± ondan daha genÃ§ olmasÄ±na raÄŸmen ilgi gÃ¶rme konusunda Galler Prensesi ile yarÄ±ÅŸan hatta zaman zaman onu gÃ¶lgede bÄ±rakan biri bu: Ä°spanya'nÄ±n veliaht prensesi Leonor.

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TAHTA OTURACAK AMA BEDELÄ°NÄ° ÅžÄ°MDÄ°DEN Ã–DÃœYOR

ArtÄ±k 19 yaÅŸÄ±na gelen Prenses Leonor, gelecekte babasÄ± Kral Felipe'nin tahtÄ±na oturacak oturmasÄ±na ama bunun bedelini de ÅŸimdiden Ã¶dÃ¼yor... KÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸÄ±ndan beri uymasÄ± gereken katÄ± protokol kurallarÄ± bir yana son iki yÄ±ldÄ±r da askerlik yapÄ±yor Leonorâ€¦

Ãœstelik bu gÃ¶revi daha bitecek gibi de deÄŸil...

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Ã–nce kara kuvvetlerinde askerlik gÃ¶revine baÅŸlayan Leonor, sonra da deniz kuvvetlerine geÃ§ti. Hatta son altÄ± aydÄ±r Jan Sebastian El Cano adlÄ± eÄŸitim gemisiyle denizlere aÃ§Ä±ldÄ±. Sonra da Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼.

Bundan sonra da bir tatbikat gemisiyle deniz kuvvetlerindeki gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼recek. SonrasÄ±nda da Leonor'u hava kuvvetlerindeki askeri eÄŸitim bekliyor.

ASKERLÄ°K UZADIKÃ‡A GERÄ°LÄ°M DE ARTTI

Asturias Prensesi Leonor, ordudaki zorunlu gÃ¶revini yapmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kÃ§e babasÄ± Felipe'nin de uykularÄ± iyice kaÃ§Ä±yor... Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¼zel prensesin hayatÄ± artÄ±k eskisinden Ã§ok daha fazla mercek altÄ±nda. AttÄ±ÄŸÄ± her adÄ±m eskisinden daha fazla takip ediliyor.

Durum bÃ¶yle olunca da Leonor'un gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak gittikÃ§e daha zor hale geliyor.

Bu durum da Felipe ile birlikte Leonor'un gÃ¼venliÄŸinden sorumlu ekibi de daha fazla Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda bÄ±rakÄ±yor.

Ä°spanyol kraliyet ailesinden gelen son haberlere gÃ¶re Felipe, kÄ±zÄ±nÄ±n hava kuvvetlerindeki askerliÄŸi sÄ±rasÄ±nda gÃ¶rev yapacak olan koruma ordusunu artÄ±rma kararÄ± aldÄ±.

Zaten son iki yÄ±ldÄ±r yani Leonor askerliÄŸini yaparken yaÅŸadÄ±klarÄ± gerilimden bunalan gÃ¼venlik ekibi iÃ§in iÅŸ iÃ§inden Ã§Ä±kÄ±lamaz hale geldi.

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Bu gÃ¼venlik gÃ¶revlilerine yakÄ±n kaynaklarÄ±n Ä°spanyol basÄ±nÄ±na verdiÄŸi bilgilere gÃ¶re, Leonor'u korumakla gÃ¶revli yetkililer artÄ±k bÄ±ktÄ±.

Prenses'in gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in evlerinden uzun sÃ¼re uzak kalÄ±yorlar, Ã§alÄ±ÅŸma saatleri belirsiz. Bir yandan basÄ±n taramasÄ± yapmak, Leonor'un peÅŸindeki basÄ±n ordusunu kontrol etmek diÄŸer yandan da gelebilecek dÄ±ÅŸ etkilere karÅŸÄ± her zaman uyanÄ±k ve tetikte kalmak zorundalar.

Bu da elbette Leonor'un gÃ¼venliÄŸinden sorumlu ekip Ã¼zerinde dayanÄ±lmasÄ± gÃ¼Ã§ bir etki yaratÄ±yor.

Ä°ÅŸin daha da zor kÄ±smÄ± ise Leonor'un HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Akademisi'ndeki eÄŸitimi.

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GÃœVENLÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N YENÄ° PLANLAR YAPILIYOR

Oradaki durum koruma ekibine gemideki kadar hareket olanaÄŸÄ± da saÄŸlamÄ±yor. GenÃ§ prenses daha kalabalÄ±k bir ortamda gÃ¶rev alacak ve bu da gÃ¼venlik ihlali olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor.

Bu durum da Leonor'un yanÄ± sÄ±ra onu korumakla gÃ¶revli ekibin de uykularÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rÄ±yor.

Bu nedenle Kral Felipe, Leonor'a bu yeni aÅŸamada eÅŸlik edecek personelin tam bir incelemesini talep etti. SeÃ§enekler arasÄ±nda ekibin rotasyonu, hava ortamlarÄ±nda deneyimli profillerle gÃ¼Ã§lendirilmesi ve daha verimli izleme saÄŸlamak iÃ§in geliÅŸmiÅŸ teknolojinin dahil edilmesi yer alÄ±yor.

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OLABÄ°LDÄ°ÄžÄ°NCE GÃ–ZDEN UZAK TUTACAKLAR: Ä°Ã§ yeniden yapÄ±lanmaya ek olarak, Ä°spanyol kraliyet sarayÄ± Zarzuela'dan dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len bir diÄŸer Ã¶nlem de Leonor'un kamuoyundaki gÃ¶rÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ protokollerinin ayarlanmasÄ±. Prenses Leonor eÄŸitimine sÄ±radan bir Ã¶ÄŸrenci olarak devam edecek olsa da, kamu etkinliklerine katÄ±lÄ±mÄ±, Ã¶zellikle de tatbikat gemisi San Javier'deki ilk birkaÃ§ ay boyunca, geÃ§ici olarak azaltÄ±lacak.





Â Prenses Leonor, kÄ±z Ã§ocuk olmasÄ±na raÄŸmen veliaht unvanÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¼tÃ¼n bu askeri eÄŸitimi gÃ¶rmek zorunda. BabasÄ± Felipe de genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Leonor gibi orduda eÄŸitimden geÃ§miÅŸti.