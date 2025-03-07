'Deniz gözlü' yataklara düştü... Bir yanda sorumluluklar bir yanda gençlik ateşi: Üzülme, aşk da bir hastalık zaten!

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Ama özellikle son iki yıldır bu ailenin üyelerinin popülerlik konusunda ciddi bir rakibi var.... İspanyol kraliyet ailesinin güzel prensesi, geleceğin kraliçesi Leonor.

Artık 19 yaşına gelen Asturias Prensesi Leonor, dikkat çekme konusunda eski bir TV spikeri olan annesi Kraliçe Letizia'yı da babası Kral Felipe'yi de çoktan geride bıraktı.

Leonor'un bunca dikkat çekmesinin nedenlerinden biri büyüdükçe daha da göz alıcı hale gelen güzelliği. Buna bir de askerlik hizmeti eklendiğinde Leonor'un popülerliği giderek arttı.

Askerliği sırasında, yetişme çağında eleştirilen fazla kilolarından da kurtulan, bedensel duruşu düzelen Leonor bu yüzden de hayranlarından artı puan alıyor.

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AÇIK DENİZE ÇIKTI

Kara kuvvetlerinde başladığı askeri eğitimini deniz kuvvetlerinde sürdürüyor Leonor.

Bu yılın ilk haftasında da Juan Sebastian Elcano adlı eğitim gemisiyle denizlere açıldı. Orada diğer öğrencilerle birlikte hem teorik hem pratik eğitim görüyor. Bu bölüm bittikten sonra sırada hava kuvvetleri eğitimi var.

Annesi Letizia ile babası Felipe'nin mutluluk gözyaşları içinde İspanya'dan uğurladığı Leonor, açık denizlerde gerektiği zaman temizlik yapıyor, geminin direğine çıkıp yelkenli katlıyor.

Kara kuvvetlerindeki eğitimini sorunsuz tamamlayan Leonor görünüşe göre açık denizde bazı zorluklarla karşılaştı.





AŞK MI HASTALIK MI?

Askeri eğitim gemisi Brezilya'ya ulaştığında Leonor da arkadaşlarıyla birlikte karaya çıktı. İşte o sırada zaten bütün dünyanın merakla beklediği bir söylenti ortaya atıldı.

Hep birlikte gittikleri bir gece eğlencesinde hemen yanı başında bulunan ve aralarındaki samimiyet gözden kaçmayan bir askeri öğrencinin Prenses'in sevgilisi olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Hatta annesi Letizia'nın bütün bu söylentilerden hoşlanmadığı ve soluğu hemen kızının yanında aldığı konuşuldu.

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İşin bu aşk kısmı ile ilgili gerçekler henüz net olarak bilinmiyor. Ama tam da bu söylenti çıktıktan birkaç gün sonra Leonor'un sağlığıyla ilgili haberler dolaşıma girdi.

Letizia'nın neredeyse yıldırım hızıyla kızının yanına koşmasının nedeninin Leonor'un hastalanması olduğu konuşuluyor şimdi.

'LEONOR'U DENİZ TUTTU' AÇIKLAMASI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Leonor, bir virüs yüzünden mide ve bağırsak sorunları yaşamaya başladı.

Bu yüzden de tedavi altına alındı. Kızının başına gelenleri öğrenen Letizia da onun yanına koştu.

Kızının sağlığına kavuştuğunu gördükten sonra Letizia evine, İspanya'ya döndü. Ama görünüşe göre Leonor'un sağlık sorunları bitmedi.

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Prenses, şu anda Juan Sebastian Elcano gemisinin demirlediği Uruguay'ın Montevideo kentinde. Fakat söylenenlere göre Leonor'un sağlığı yine endişe yaratır hale geldi.

Kral Felipe ile Kraliçe Letizia, bu yılın ilk haftasında Leonor'un da bulunduğu Juan Sebastian Elcano gemisini mutluluk gözyaşlarıyla uğurlamıştı.

KAMARASINDAN BİLE ÇIKAMIYOR

Bu kez açıklanan ise Leonor'un hareket hastalığı da denilen deniz tutması olayını yaşadığı... İddialara göre Leonor baş dönmesi, mide bulantısı, kusma gibi sorunlar yaşıyor.

Uruguay Ulusal Denizcilik Kurumu'nun halkla ilişkiler sorumlusu Alejandro Perez'in açıklamasına göre Leonor, denizcilik çevresinde sıklıkla görülen bu sorunlarla tam olarak başa çıkabilmiş durumda değil.

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Bu yüzden de gemideki görevlerini sürdüremeyen Leonor, kamarasında vakit geçirmek zorunda kalıyor.

Bütün bunlar bir yana Leonor'un gemideki öğrencilerden biriyle yakınlaştığı söylentileri de dinmek bilmiyor.

AMA AŞK SÖYLENTİLERİ BİTMEK BİLMİYOR

Herkes genç prensesin izinli oldukları gece, birlikte eğlenceye gittiği ve orada yakınlığı dikkat çeken gencin kim olduğu konusunda büyük bir merak içinde.

Hatta Leonor'un, kraliyet sorumlulukları ile gençlik içgüdüleri arasında bocaladığını söyleyenler de var.

Kraliyet uzmanlarına göre eğer bir gençle yakınlaşma yaşıyorsa bile bu Leonor gibi genç bir kız için gayet normal. Ama diğer yandan onun gelecekteki sorumlulukları, bu konudaki beklentiler de üzerindeki kamuoyu baskısını artırıyor.