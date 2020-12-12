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Televizyon
Haber Giriş: 12.12.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Deniz Ertürk: Filiz’de kendimi görüyorum

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Deniz Ertürk: Filiz’de kendimi görüyorum
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Kanal D’de yayınlanan “Bir Annenin Günahı” ile dizi setlerine adım atan Deniz Ertürk, başarılı performansıyla beğeni topladı.

Filiz karakterini canlandıran genç oyuncu, “Filiz’e bakarken kendimi görüyorum. Ailesine çok düşkün, sevdikleri için yapmayacağı fedakârlık yok. Ben de öyleyim. Ama Filiz biraz savurgan ve düşünmeden hareket eden biri. Bu yönleriyle ayrışıyoruz” dedi.

 BİR ANNENİN GÜNAHI
20.00 KANAL D

 

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