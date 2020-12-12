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Deniz Ertürk: Filiz’de kendimi görüyorum
Kanal D’de yayınlanan “Bir Annenin Günahı” ile dizi setlerine adım atan Deniz Ertürk, başarılı performansıyla beğeni topladı.
Filiz karakterini canlandıran genç oyuncu, “Filiz’e bakarken kendimi görüyorum. Ailesine çok düşkün, sevdikleri için yapmayacağı fedakârlık yok. Ben de öyleyim. Ama Filiz biraz savurgan ve düşünmeden hareket eden biri. Bu yönleriyle ayrışıyoruz” dedi.
BİR ANNENİN GÜNAHI
20.00 KANAL D
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