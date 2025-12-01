×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Deniz Cihan, babasının yaşadığını öğreniyor

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Deniz Cihan, babasının yaşadığını öğreniyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 12:54

Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir’de Boran’ın ortaya çıkışıyla değişen dengelerde bu akşam yeni bir kırılma yaşanacak. Alya ve Deniz Cihan’dan vazgeçmeyeceğini açıklayarak kardeşi Cihan’a meydan okuyan Boran, oğlunun karşısına çıkacak. Duygu fırtınasına sahne olan büyük buluşmaya, babasının yaşadığını öğrenen Deniz’in sözleri damga vuracak.

Haberin Devamı

“ANNEMLE BABAM HER ŞEYİ ANLATTI”

Pazartesi akşamları açık olan her iki televizyondan birinde izlenme başarısı gösteren Uzak Şehir’in yeni bölüm tanıtımı kalplere dokundu. Deniz Cihan’ın öldü bildiği babası Boran’la buluşmasının yer aldığı kesit izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Deniz Cihan, babasının yaşadığını öğreniyor

Deniz’in yüzündeki şaşkınlıkla dudaklarından dökülen “Özledim ama görünce biraz korktum” sözü yürek parçaladı. Babasına karşı ürkek ve soğuk tavrı dikkat çeken Deniz’in “Annemle babam bana her şeyi anlattılar” çıkışı Boran’ı adeta yıkarken, Deniz’in baba olarak Cihan’ı seçtiğini ortaya koydu.

Deniz Cihan, babasının yaşadığını öğreniyor

Haberin Devamı

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

BAKMADAN GEÇME!