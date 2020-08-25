Deniz Can Aktaş kimdir, kaç yaşında? Menajerimi Ara Barış ile ilgili bilgiler
Menajerimi Ara oyuncuları arasında yer alan Deniz Can Aktaş dikkat çeken oyuncular arasında bulunuyor. Menajerimi Ara Barış kimdir, kaç yaşında soruları merak ediliyor. İlk bölümü ile bu akşam ekrana gelecek olan dizide Barış karakterine hayat veren Aktaş en son Aşk Ağlatır dizisinde rol almıştı. İşte Deniz Can Aktaş ile ilgili bilgiler…
Menajerimi Ara Barış ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Menajerimi Ara dizisi karakterleri arasında bulunan Barış’a, başarılı oyuncu Deniz Can Aktaş hayat veriyor. Avlu dizisinde Kudret’in oğlu Alp’i canlandıran Aktaş’ın oyunculuğu hafızalara kazınmıştı. İşte 1993 yılında dünyaya gelen Menajerimi Ara dizisinin Barış’ı ile ilgili merak edilenler…
DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?
Deniz Can Aktaş 1993 yılında dünyaya gelmiştir. İlk defa kamera karşısına 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile çıkmıştır. Daha Sonra Hayat Bazen Tatlıdır, Neredesin Birader ve Avlu projelerinde yer almıştır.
Avlu dizisindeki performansı ile dikkat çeken başarılı oyuncu en son Aşk Ağlatır dizisinde Yusuf karakterine hayat vermiştir.
OYNADIĞI DİZİLER
Aşk Ağlatır- Yusuf Eren
Avlu- Alp Öztürk
Neredesin Birader- Ali
Hayat Bazen Tatlıdır – Burak (Ronaldo)
Tatlı Küçük Yalancılar (Seçkin)
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