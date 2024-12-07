Deniz Çakır: Ferhunde'den çok şey öğrendim

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DENİZ Çakır, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Empati” programına konuk oldu. Kanal D’de yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran “Yaprak Dökümü”nde Ferhunde karakterini canlandıran Çakır, “Ferhunde’den bir şey öğrendin mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Çok şey öğrendim. Ben de onu çok sevmişim, bunu yeni anladım. Bir program yapıldı, fenomen karakterler üzerine. Benle de Ferhunde üzerine konuştular. Ferhunde’yi anlatırken onu ne kadar özlediğimi, oynadığım o kadınlar arasında ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar onunla empati kurduğumu anladım. Savunma avukatı gibi ne kadar içselleştirdiğimi, bir taraftan da ne kadar özlediğimi farkettim. Kıymetliymiş gerçekten Ferhunde.”



KÖTÜ BİR KADIN DEĞİLDİ BENCE



Deniz Çakır, Ferhunde karakterini 5 sene boyunca canlandırdığını söyledi ve ekledi: “Kötü bir kadın güya ama bence değil. Çünkü yurtlarda büyümüş, üvey babası bunu taciz etmiş, annesi de onu öldürmüş. Yurttan çıkmış, üniversite okumuş. Ferhunde benden çok daha kadındı. O benden çok adım öndeydi ve bir sürü şey öğrendim Ferhunde’den. Kadın olmaya ve evliliğe dair. Dışarıdaki bu meslekten uzak insanlara çok tuhaf gelebilir.”

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EŞİMLE BENİ ZUHAL OLCAY TANIŞTIRDI





Deniz Çakır, geçen yıl evlendiği Bilgehan Baykal ile kendisini Zuhal Olcay’ın tanıştırdığını da anlattı: “Bir yemekte tanıştık. Ama aslında sevgili Zuzu (Zuhal Olcay) bana 2 sene önce ondan bahsetmişti. Damadının en yakın arkadaşlarından biriymiş. ‘Bir çocuk var, aslında ne kadar uyarsınız’ dedi. Ben de ‘Ne alaka Zuzu. Böyle eski usul, gülerim ben’ dedim. 2 sene sonra bir yemekte Zuzu, Bilgehan’ı gösterip masaya kahve içmeye davet etti. Beraber sonra bir yemek yedik. Gerçekten Zuzu doğru tahmin etmiş. Zuzu nikâh şahidimiz oldu.”