Deniz Baysal'dan şarkı sürprizi

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EŞİYLE DÜET YAPTI

2019’da Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu’yla evlenen Deniz Baysal Yurtcu sevenlerine şarkı sürprizi yapmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, eşinin bestelediği “Hastayım Sana” şarkısını çok beğenince kendisi seslendirmek istedi. Şarkının sözlerini de birlikte yazan çift, beraber stüdyoya girip düet yaptı.

1 AY İÇİNDE YAYINDA

Eşi Barış Yurtcu arkadaş ortamlarında şarkı söylediğinde de ona eşlik eden Deniz Baysal Yurtcu, ilk profesyonel kaydını bu projeyle yapmış oldu. Birkaç denemenin ardından kayıtları tamamlayan çiftin düeti, 1 ay içinde dijital platformlarda müzikseverlerin beğe-nisine sunulacak.