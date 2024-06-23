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Deniz Baysal'dan şarkı sürprizi

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#Deniz Baysal#Deniz Baysal Yurtcu#Barış Yurtcu
Deniz Baysaldan şarkı sürprizi
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 11:47

Deniz Baysal Yurtcu ilk kez stüdyoya girip şarkı söyledi. Ünlü oyuncu, eşi Barış Yurtcu’yla “Hastayım Sana” şarkısında düet yaptı.

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EŞİYLE DÜET YAPTI

2019’da Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu’yla evlenen Deniz Baysal Yurtcu sevenlerine şarkı sürprizi yapmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, eşinin bestelediği “Hastayım Sana” şarkısını çok beğenince kendisi seslendirmek istedi. Şarkının sözlerini de birlikte yazan çift, beraber stüdyoya girip düet yaptı.

Deniz Baysaldan şarkı sürprizi

1 AY İÇİNDE YAYINDA

Eşi Barış Yurtcu arkadaş ortamlarında şarkı söylediğinde de ona eşlik eden Deniz Baysal Yurtcu, ilk profesyonel kaydını bu projeyle yapmış oldu. Birkaç denemenin ardından kayıtları tamamlayan çiftin düeti, 1 ay içinde dijital platformlarda müzikseverlerin beğe-nisine sunulacak.

 

 

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#Deniz Baysal#Deniz Baysal Yurtcu#Barış Yurtcu

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