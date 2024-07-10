Deniz Baysal: Sektör kalbimi kırdı

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Oyuncu, “Sektörün seni yorduğunu hissettiğin zamanlar oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:



“Kalbin kırılıyor, bence bütün oyuncu arkadaşlarımda da vardır bu düşünce. Kariyerimin başında çok zorlandığım zamanlar oldu. Ev kirasını nasıl ödeyeceğim diye. Zor bir yolculuktu ama ne vicdan azabım var ne de pişmanlığım. Yavaş yavaş, tam benim istediğim şekilde oldu.”



Eşimle çocuk istemiyoruz



Barış Yurtcu ile mutlu evliliklerinden de bahseden Baysal, çocuk istemediklerini söyledi:

“Yalnız kalmamak için çocuk yapıyorsak o sıkıntı bence. Bencilce geliyor. Çocuk düşünmüyoruz.”

Oyuncu, hayatında en utanç duyduğu anıyı ise şöyle anlattı:

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“Kaçak Gelinler’de oynarken dizimiz kanal değiştirmişti. Bize ‘Acun Ilıcalı yemek düzenleyecek’ dediler. Benim de o zaman giyim kuşamla hiç alakam yok. Payetli bir eteği topuklu ayakkabı ile tamamladım. Saçımı başımı yaptırdım. Fakat o özel bir yemek değilmiş. Herkes kot tişörtle geldi. Yerin dibine geçmek istedim. Bir tek ben süslü giyinmiştim.”