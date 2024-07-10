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Deniz Baysal: Sektör kalbimi kırdı

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#Deniz Baysal#Barış Yurtçu#Senem Aydın
Deniz Baysal: Sektör kalbimi kırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 07:44

DENİZ Baysal, “Senem Aydın’la Hadi Anlat” programına konuk oldu.

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Oyuncu, “Sektörün seni yorduğunu hissettiğin zamanlar oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kalbin kırılıyor, bence bütün oyuncu arkadaşlarımda da vardır bu düşünce. Kariyerimin başında çok zorlandığım zamanlar oldu. Ev kirasını nasıl ödeyeceğim diye. Zor bir yolculuktu ama ne vicdan azabım var ne de pişmanlığım. Yavaş yavaş, tam benim istediğim şekilde oldu.”

Eşimle çocuk istemiyoruz

Barış Yurtcu ile mutlu evliliklerinden de bahseden Baysal, çocuk istemediklerini söyledi:

“Yalnız kalmamak için çocuk yapıyorsak o sıkıntı bence. Bencilce geliyor. Çocuk düşünmüyoruz.”

Deniz Baysal: Sektör kalbimi kırdı

Oyuncu, hayatında en utanç duyduğu anıyı ise şöyle anlattı:

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“Kaçak Gelinler’de oynarken dizimiz kanal değiştirmişti. Bize ‘Acun Ilıcalı yemek düzenleyecek’ dediler. Benim de o zaman giyim kuşamla hiç alakam yok. Payetli bir eteği topuklu ayakkabı ile tamamladım. Saçımı başımı yaptırdım. Fakat o özel bir yemek değilmiş. Herkes kot tişörtle geldi. Yerin dibine geçmek istedim. Bir tek ben süslü giyinmiştim.”

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#Deniz Baysal#Barış Yurtçu#Senem Aydın

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