Deniz Baysal: Pollyanna oluyorum

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Dergiye röportaj veren ünlü oyuncu, “Mutlu olmak için ne yapıyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Her şeyden mutluluk çıkarabildiğim için tek bir cevabım yok. Bazen Pollyanna gibi bir bakış açısına sahip oluyorum, çünkü dünya zaten pek iyi bir durumda değilken, daha fazla kötü düşünceye yer bırakmak yerine olumlu şeylere odaklanmanın daha yararlı olduğunu düşünüyorum.”



AFERİN KIZIM!



Baysal, hayatının dönüm noktasını şöyle anlattı: “Hayatımın en büyük meydan okuması İstanbul’a taşınmamdı. Ailem, özellikle annem bu durumu beklemiyordu ve haksız da değillerdi, çünkü çok hassas biriydim. Ancak bu adımı attım ve zor zamanlar geçirdim. Şimdi geriye dönüp baktığımda kendime ‘Aferin kızım!’ diyorum.”



ÇOK GÜLÜYORUZ



5 yıldır müzisyen Barış Yurtçu’yla evli olan Deniz Baysal röportajında eşinden de bahsetti: “Her şeyden öte, birbirimize verdiğimiz kıymet önemli. Onunlayken o kadar çok gülüyorum ki bu anlar tarifsiz. İki insanın aynı espri anlayışını paylaşmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.” Oyuncu, “Çekimler ya da turneler sebebiyle ayrı kaldığınız zamanlarda bu durumla nasıl başa çıkıyorsunuz?” sorusu üzerine şöyle dedi: “Başlarda, özellikle evimizden uzakta olduğum zamanlarda zorlandık. Ancak sevdiğimiz şeyleri zorluklarıyla birlikte kabul etmeliyiz. Zamana ve birbirimize fırsat verdiğimizde her şeyin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum.”