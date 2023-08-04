Deniz Baysal: En büyük destekçim eşim Barış

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Yurtçu, “Kariyeriniz için hedefler koyar mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Spesifik bir hedef koymam. Her geçen zaman daha iyi, daha başarılı olmayı, kendimle yarışmayı hedeflerim. Onun dışında her şeyi akışa bırakmayı daha çok seviyorum.” Oyuncu en büyük destekçisinin ise eşi Barış Yurtçu’nun olduğunu söyledi: “Kendimi yetersiz gördüğüm anlarda hep yanımda oldu. Desteğini hep hissettim. Kendi potansiyelimi görmem için motive eder, zorlar beni. Aslında düştüğü zaman motive etmesi zor biriyimdir, hatta kendime karşı bazen acımasızımdır. Ama etrafımdaki insanları bıkmadan motive etmeyi severim. Barış’la birbirimizin en büyük destekçisiyiz. İyi ki var!” Deniz Baysal Yurtçu, oyunculuk dışında başka bir iş yapamayacağını da belirtti: “Her defasında başka bir işi bu denli severek yapamayacağımı düşündüm. Hani kendinizi ait hissedersiniz ya. Elbet başka işler de yapabilirdim ama böylesine tutku, sevgi ve merak duyacağımı düşünmüyorum.”