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Haber Giriş: 12.05.2020 - 10:29,Son Güncelleme:

Deniz Bayramoğlu: Büyük geleneğin sorumluluğunu omuzlarımda taşıyorum

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Deniz Bayramoğlu: Büyük geleneğin sorumluluğunu omuzlarımda taşıyorum
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Tecrübeli haberci Deniz Bayramoğlu, Kanal D Ana Haber’i sunmaya başladı. Hafta içi her akşam günün özetini ve son dakika gelişmelerini Kanal D ekranından aktaracak olan Bayramoğlu, yeni göreviyle ilgili konuştu.

Kanal D Haber, Türkiye'de ulusal kanalların ana haberleri arasında en önde gelen haber bülteni; geçmişte de böyleydi” diyen Deniz Bayramoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Kanal D Haber'in bir geleneği var. Durduğu yer belli. Bir haberci, bir haber sunucusu için adeta kutup yıldızı. Türkiye'nin en değerli habercileri bu koltukta haber sundu. Bugüne kadar bu koltuğa oturmuş büyük gazetecilerin, televizyoncuların inşa ettikleri büyük geleneğin sorumluluğunu tüm ağırlığıyla omuzlarımda taşıyorum. Umarım Türk halkının güvenine, sevgisine ve teveccühüne mazhar olabilirim. “

Deniz Bayramoğlu: Büyük geleneğin sorumluluğunu omuzlarımda taşıyorum

Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla hafta içi her akşam saat 19.00’da Kanal D’de!

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