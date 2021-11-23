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Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz'dan neden ayrıldı? Akkaya Al Sana Haber'e mi dahil oluyor?

#Deniz Akkaya#Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz#Al Sana Haber
Deniz Akkaya Söylemezsem Olmazdan neden ayrıldı Akkaya Al Sana Habere mi dahil oluyor

Söylemezsem Olmaz'dan ani bir kararla ayrılan Deniz Akkaya, FLASH TV’de ekrana gelen Al Sana Haber programının canlı yayınında uzun süredir küs olduğu Seyhan Soylu'nun elini öptü. Söylemezsem Olmaz programına geçtiğimiz günlerde veda eden Deniz Akkaya’nın "Al Sana Haber" programında eski yayın arkadaşlarını eleştirmesi de dikkat çekti. Bu gelişme ardından Deniz Akka'nın Al Sana Haber'e dahil olabileceği konuşuluyor.

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Geçtiğimiz hafta Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programından ani bir şekilde ayrıldığı öğrenilen Akkaya'nın Al Sana Haber'e dahil olabileceği konuşuluyordu. Seyhan Soylu’nun moderatörlüğündeki programa Deniz Akkaya konuk oldu. Akkaya’nın bir süredir küs olduğu Soylu’nun elini öpmesi çok konuşuldu.

“BEN ONUN ABLASIYIM”

Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Deniz Akkaya, Al Sana Haber programında eski yayın arkadaşlarını eleştirmeye devam etti.

Program sonuna doğru başka bir programa yetişmek üzere müsaade isteyen Deniz Akkaya’ya Seyhan Soylu, “Ben onun ablasıyım bizim örf ve adetimizde büyüklerin eli öpülür” diyerek elini uzattı.

Canlı yayında aralarındaki buzları eriten Seyhan Soylu ise Deniz Akkaya’nın alnından öptü.

NEDEN AYRILDI?

Deniz Akkaya , programdan neden ayrıldığını açıkladı:

Yaklaşık üç ay önce başlamış bulunduğum Söylemezsem Olmaz programı yorumculuk pozisyonuma Cuma günü itibariyle kendi isteğimle son vermiş bulunmaktayım. Bu almış olduğum kararın kurumla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Uzun süredir, bir çok farklı kanalda özellikle kadına dair sağlık içerikli programlar da yapmış olmam nedeniyle çalıştığımız bir çok markamız mevcut. Çok sevilen ve bizim programa çok yakışacağına inandığım bir marka için; ana sponsor olması adına kanalıma teklifte bulundum. Maalesef ki ilk haftadan itibaren, diğer sunucular tarafından sponsorumuza zarar verecek şekilde, yayında sponsorluk şartlarına aykırı davranıldığına şahit oldum. Özellikle Cuma günü bu durumun anlaşma şartlarını açıkça ihlal edecek seviyeye gelmesi nedeniyle markamı ve kendimi bu durumdan kurtarmak ve tarafımıza verilen zararın daha fazla artmaması adına sunuculuktan ayrılmış bulunmaktayım. Türkiye’de özellikle medyanın ekonomik anlamda kötüye gittiği şu dönemde markaların bizlerle çalışmak istemesi çok değerli ama bizler de onların haklarını korumak zorundayız. Bu nedenle markalarımızla birlikte bambaşka bir proje ile bambaşka bir kanalda, bu kez yapımcısı olacağım bir başka formatla karşınızda olacağım.

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