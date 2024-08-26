Deneyimli haberci yuvaya döndü

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Hakan Ural, izleyicilerle yeniden buluşmanın heyecan verici olduğunu ifade ederek “İşimi çok seviyorum, zaten başarılı olmanın ilk şartlarından biri de yaptığın işi sevmek. İçeriklerimiz daha çok gündemi oluşturan konular olduğu için ülkemiz ve insanımız için de minimum hasarla geçen bir sezon diliyorum” dedi.



Ferda Yıldırım da habercilik kariyerine ilk kez Kanal D’de başladığını söyleyerek şöyle konuştu: “Kanal D demek, benim için yuvaya dönüş demek. Hem duygusal hem de son derece heyecanlı bir başlangıç yaşıyorum. ‘Neler Oluyor Hayatta’ izleyicinin teveccühünü kazanmış bir program. Bu programın içinde yer almak mesleki yolculuğumda benim için de yeni bir deneyim olacak.”

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“Neler Oluyor Hayatta” bugünden itibaren hafta içi her gün saat 09.00’da Kanal D’de olacak.