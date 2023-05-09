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Demirören Tv’ye ödül yağmuru…

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#Demirören Tv’#Fulya Öztürk#Camdaki Kız
Demirören Tv’ye ödül yağmuru…
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 15:49

Quality of Magazine Dergisi’nin düzenlediği “Yılın Quality Ödülleri” önceki akşam sahiplerini buldu.

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Sunuculuğunu Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı törene iş, cemiyet, sanat, spor ve magazin camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Demirören Tv’ye ödül yağmuru…

Sanat, medya, spor ve iş dünyası kategorilerinde toplam 33 ödülün sahiplerini bulduğu geceden Demirören Tv, üç ödülle ayrıldı. Medya ödülleri kategorisinde “En Quality Tv Muhabiri” ödülü CNNTÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’ün olurken; “Meslek Onur Ödülü” DHA Genel Müdürü Celal Korkut’un oldu.

Demirören Tv’ye ödül yağmuru…

Ferda Serbest-Fulya Öztürk

“En Quality Müzik Eğlence Programı” ödülünü Şarkılar Bizi Söyler alırken, Camdaki Kız dizisindeki performansı ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan usta oyuncu Tamer Levent ise Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görüldü.
Demirören Tv’ye ödül yağmuru…


 

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#Demirören Tv’#Fulya Öztürk#Camdaki Kız

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