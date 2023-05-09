Demirören Tv’ye ödül yağmuru…

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Sunuculuğunu Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı törene iş, cemiyet, sanat, spor ve magazin camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı.



Sanat, medya, spor ve iş dünyası kategorilerinde toplam 33 ödülün sahiplerini bulduğu geceden Demirören Tv, üç ödülle ayrıldı. Medya ödülleri kategorisinde “En Quality Tv Muhabiri” ödülü CNNTÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ’ün olurken; “Meslek Onur Ödülü” DHA Genel Müdürü Celal Korkut’un oldu.

Ferda Serbest-Fulya Öztürk

