Demirören Tv’ye ödül yağmuru…

Sunuculuğunu Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı törene iş, cemiyet, sanat, spor ve magazin camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı.
Sanat, medya, spor ve iş dünyası kategorilerinde toplam 33 ödülün sahiplerini bulduğu geceden Demirören Tv, üç ödülle ayrıldı. Medya ödülleri kategorisinde “En Quality Tv Muhabiri” ödülü CNNTÜRK Özel Haberler
Şefi Fulya Öztürk
’ün olurken; “Meslek Onur Ödülü” DHA Genel Müdürü Celal Korkut’un oldu.Ferda Serbest-Fulya Öztürk
“En Quality Müzik Eğlence Programı” ödülünü Şarkılar Bizi Söyler alırken, Camdaki Kız
dizisindeki performansı ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan usta oyuncu Tamer Levent ise Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görüldü.