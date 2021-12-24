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Demirören TV Grup Başkanı Murat Yancı’ya büyük onur

#Altın Lider Ödülleri#Nükhet Duru#Murat Yancı
Demirören TV Grup Başkanı Murat Yancı’ya büyük onur

Türkiye’nin beğenilen CEO’ları belli oldu. Demirören TV Grup Başkanı Murat Yancı, 2021 Yılının En Beğenilen CEO’ları arasında yer aldı…

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Türkiye’de 35 bin kişinin üzerinde oy kullanıldığı, 2021’in 50 CEO’su, CHRO’su ve CMO’sunun belli olduğu ‘Altın Lider Ödülleri’ dün gece sahiplerini buldu.

Organizasyonu KREA M.I.C.E. tarafından yapılan ‘Altın Lider Ödülleri’ platformunda tüm Türkiye’den katılım gerçekleşti. Türkiye’de iş dünyasında çalışan her bireyin ‘tekil oyu’ ve cep telefonuna gönderilen ‘doğrulama kodu’ ile katıldığı oylamalar 25 Kasım 2021’de sona erdi. Yapılan değerlendirmeye göre en fazla oy alan CEO’lar, Nükhet Duru’nun konseriyle taçlanan gecede ödüllerini aldı.

Demirören TV Grup Başkanı Murat Yancı’ya büyük onur


 

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