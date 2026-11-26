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CNN TÜRK'E İKİ ÖDÜL BİRDEN

Gazetecilerin sahada gösterdiği emek, ödülle taçlandı. Muhabirler Derneği'nin 2026 yılı ödül töreni, Ankara'daki tarihi Türk Ocağı Sahnesi'nde düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de katıldığı geceye Demirören Medya bünyesindeki yayın organlarının kazandığı ödüller damga vurdu.

CNN TÜRK Özel Haberler Müdürü Fulya Öztürk ve Kameraman Halil Kahraman, Kartalkaya faciasının ardındaki ihmalleri ortaya koydukları "Otel Yangınında İhmaller Zinciri" başlıklı haberleriyle Yılın Dosya Haberi Ödülü'ne layık görüldü. CNN TÜRK ekranlarında Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programı da Yılın Gündem ve Siyaset Programı seçildi.

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KANAL D HABER'E ÇEVRE HABERİ ÖDÜLÜ





Gecede bir ödül de Kanal D Haber'e geldi. İbrahim Konar, Atatürk'ün Batı Trakya'da armağan ettiği tarlaların lavanta bahçesine dönüşmesini anlattığı "Ata'nın Emaneti" haberiyle Yılın Çevre Haberi Ödülü'nü aldı.

YILIN GAZETESİ HÜRRİYET





Hürriyet, Muhabirler Derneği tarafından Yılın Gazetesi seçildi. Gazetenin yazarlarından Oya Armutçu Yılın Yargı Haberi, Selçuk Böke Yılın Diplomasi Haberi, Nedim Şener ise Yılın Köşe Yazarı ödülüne layık görüldü.

DHA VE MİLLİYET'E DE ÖDÜL





Demirören Haber Ajansı'ndan Oktay Polat, "Babamla Kim Uğraşacak?" başlıklı haberiyle Yılın Yaşam Haberi Ödülü'nü kazandı. Milliyet Gazetesi foto muhabiri Mustafa İstemi'ye ise Jüri Özel Ödülü verildi.

Gazetecilerin bir yıl boyunca sahada ortaya koyduğu emeğin ödüllendirildiği gece, ödül takdimleri ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.