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ÖZEL GECEDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Medya, sanat, iş dünyası ve gastronomi alanında ödüller, bu yıl da sahiplerini buldu. Sivas Bileşenleri Konseyi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen ‘Uluslararası Sivas Enleri Ödülleri'nde Demirören Medya'ya ödül yağdı. Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, "Yılın En Başarılı Televizyon Yöneticisi Ödülü’ne layık görülürken; Demirören Medya bünyesinde faaliyet gösteren CNN TÜRK, Demirören Haber Ajansı ve Magazin D de ödüllerin sahibi oldu.

MURAT YANCI'YA ‘EN BAŞARILI TV YÖNETİCİSİ ÖDÜLÜ’

Ortaköy'de düzenlenen ödül gecesinde yapılan oymalarla kendi alanında fark yaratan isimler ödüllerini aldı. Özel gecede Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, ‘Yılın En Başarılı Televizyon Yöneticisi Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü, Murat Yancı adına CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz aldı.

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YILIN EN İYİLERİ SEÇİLDİ

Yılın en iyilerinin seçildiği gecede, Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı CNN TÜRK, ‘Yılın En Başarılı Haber Kanalı Ödülü’ne layık görülürken, Demirören Haber Ajansı (DHA), ‘Yılın En Başarılı Haber Ajansı’, Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen magazin programı Magazin D, ‘Yılın En Başarılı Magazin Programı Ödülü’nün sahibi oldu.