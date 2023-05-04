Demirören Medya'ya 5 ödül birden geldi

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Gecenin sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Erman Çekiç üstlendi. Demirören Medya törende 5 ödüle layık görüldü.

CNN TÜRK, “yılın en iyi haber kanalı” seçildi. CNN TÜRK’ün ödülünü Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı adına CNN TÜRK Programlar Direktörü Yasemin Tüzemen aldı.

“Yılın en iyi tv programı yönetmeni” ödülü ise CNN TÜRK yönetmeni Mehmet Akif Taş’a takdim edildi. Gecede bir ödül de “Üretim Zamanı” programına geldi.

“Yılın en iyi lifestyle programı” seçilen programın ödülünü sunucu Serra Taşkıran Özgür aldı.

Radyo D, “yılın en iyi radyo kanalı” ödülüne layık görüldü. Ödülü, Radyo D Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu aldı.

Kanal D’nin sunuculuğunu Tara de Vries’in üstlendiği magazin programı “Magazin D” ise “yılın en iyi magazin programı” seçildi.

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