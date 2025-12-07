Demirören Medya’ya 3 ödül

Güncelleme Tarihi:
Gazeteci ve yazarlardan oluşan jüri, yerel ve ulusal medyada yıl boyunca gösterilen performansları titizlikle değerlendirerek ödül sahiplerini belirledi.
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Uzak Şehir”, jüri değerlendirmesi sonucunda ‘yılın dizisi’ ödülünün sahibi oldu.
Demirören Medya’nın haber kanalı CNN TÜRK de başarı gösteren kurumlar arasında yer aldı.
CNN TÜRK ABD temsilcisi Yunus Paksoy, ‘yılın diplomasi muhabiri’ ödülüne layık görüldü.
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, jüri tarafından ‘yılın gazete genel yayın yönetmeni’ seçildi.