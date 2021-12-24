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Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı'ya 'Altın Lider Ödülü'

#Altın Lider Ödülleri#Nükhet Duru#Murat Yancı
Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancıya Altın Lider Ödülü

İş yaşamının başarılı isimlerinin ödüllendirildiği Altın Lider Ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul’da düzenlenen törende Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı da "Altın Lider" ödülüne layık görüldü.

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İş insanları oyladı, "Altın Lider Ödülleri" sahiplerini buldu. 35 binden fazla profesyonelin oylarıyla "Altın Lider" seçilenlerden biri de Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı'ydı. UNİCEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki’nin verdiği ödülü, Murat Yancı adına CNN TÜRK spikeri Başak Şengül aldı.

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancıya Altın Lider Ödülü

2021 yılının en beğenilen profesyonel yöneticileri arasında Ahmet Dördüncü, Aslan Saranga, Ömer Bolat, Berna Akyüz Öğüt gibi önemli isimler "Altın Lider Ödülü"ne layık görüldü.

İş dünyasından pek çok ismin katıldığı törende, sanayiden hizmet sektörüne, lojistikten enerjiye kadar başarılı profesyoneller ödüllendirildi.

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#Altın Lider Ödülleri#Nükhet Duru#Murat Yancı

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