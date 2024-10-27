Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı: Dizi ihracatında üçüncü sıradayız

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MIPCOM 2024, 100’ü aşkın ülkeden 11 binin üzerinde davetlinin katılımıyla son buldu. 21-24 Ekim arasında gerçekleştirilen fuarda küresel dizi pazarının en önemli aktörlerinden biri olan Kanal D International da İnci Taneleri ve Annem Ankara gibi güçlü içerikleriyle yer aldı.

Cannes’ın ünlü Croisette festival binasında düzenlenen MIPCOM 2024’ü değerlendiren Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, Kanal D’nin bu sene fuarın yıldızı olduğunu söyledi. Yancı, Türk dizilerinin satışının ve dünyanın farklı ülkelerinde gösterilmesinin önemine işaret ederek, “Bu diziler hem ülkeye döviz getiriyor hem de diziler sayesinde Türkçe öğreniliyor. Dünyanın dört bir tarafında izleniyor ve hiç ummadığınız yerlerde Türkçe konuşuluyor. Türk kültürü tanınıyor. Bir nevi dizi diplomasisi yapıyoruz. Bunlar Türkiye’nin soft power’ı yani yumuşak gücü” dedi.

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TURİZME KATKI SAĞLIYOR

Dizi satışlarının Türkiye’nin imajına da önemli bir katkısı olduğunun altını çizen Yancı, “Biz, sadece dizi satmıyoruz, Türkiye’nin imajının da çok daha iyi bir noktaya gelmesini sağlıyoruz. İnsanlar dizilerimizde olan mekanları görmek için Türkiye’ye gelmek istiyorlar. Turizme çok ciddi bir katkısı var. Dizilerdeki kıyafetler mobilyalar, aksesuarlar bunlar talep görüyor. Dünyada gerçekten dizi diplomasisi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

YENİ ANLAŞMALAR İÇİN ZEMİN

Yancı, dizi içeriklerinin aynı zamanda birleştirici bir güç olduğunu kaydederek, “Türkçe bilmeyenler bu diziler sayesinde dilimizi öğreniyor. Çünkü kendini yakın hissediyor ve o duygular dünyanın dört bir tarafındaki insanlara geçiyor. Herkese dokunan hikâyeler, en büyük gücümüz. Bizim hikâyelerimiz, evrensel” ifadelerini kullandı.

Fuarın yeni anlaşmalara zemin hazırladığını, küresel medya şirketlerinin yöneticileriyle ortak yapımlar ve format anlaşmaları konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Murat Yancı, Türkiye’nin, İngilizce konuşulan ülkeler hariç, dizi ihracatında birinci sırada, dünya genelinde ise ABD ve İngiltere’nin ardından üçüncü sırada olduğunu söyledi.

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Güçlü içerikler dünya ekranında

Kanal D International, fuarda İnci Taneleri ve Annem Ankara’nın yanı sıra ‘Yalan’ gibi son dönemde ses getiren yapımlarını küresel içerik devlerinin beğenisine sundu. Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Kanal D dizileri ‘Veda Mektubu’, ‘Dönence’ ve ‘Üç Kız Kardeş’ de MIPCOM’da yer alan yapımlar arasındaydı.

Kanal D International, son bir yıl içinde çok sayıda Türk dizisini dünya televizyonlarıyla buluşturdu. ‘Zalim İstanbul’ Vietnam’da, ‘Baht Oyunu’ Portekiz ve Slovakya’da, ‘Poyraz Karayel’ Bangladeş’te, ‘Siyah Beyaz Aşk’ Tayland ve Bosna Hersek’te ekrana geldi. ‘Fatmagül’ Kazakistan, ‘Ver Elini Aşk’ Moğolistan, ‘Kuzey Güney’ de Belçika ve Lüksemburg kanallarında yayınlandı.

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Kanal D International ayrıca; ‘Dilek Taşı’nın Meksika’ya, ‘Poyraz Karayel’in Afrika bölgesine ‘Zalim İstanbul’un da Portekiz’e satışını gerçekleştirdi.