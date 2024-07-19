Demir Maske oyuncuları kimler, ne anlatıyor, ne zaman çekildi? İşte Demir Maske konusu...

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Orijinal adı Iron Mask olan Demir Maske televizyonda yayınlanıyor. Yönetmenliğini Oleg Stepchenko'nun üstlendiği Demir Maske oyuncuları ve hikayesiyle dikkat çekiyor. İşte, Demir Maske konusu ve merak edilenler...

DEMİR MASKE KONUSU NEDİR?

İngiliz gezgin Jonathan Green, Büyük Peter’dan Rusya’nın Uzak Doğu bölgesini haritalaması için emir alır. Bunun ardından Jonathan, sonunda Çin’e ulaşacağı macera dolu bir yolculuğa koyulur. Yol boyunca nefes kesici keşiflere imza atıp, tuhaf yaratıklar ve Çinli prenseslerle karşılaşan Jonathan, bu süreçte ölümcül dövüş sanatları ustası hatta tüm ejderhaların atası olan Ejderha Kralı ile yüzleşmek zorunda kalır.

DEMİR MASKE OYUNCULARI KİMLER?

Demir Maske oyuncuları arasında Rutger Hauer, Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger ve Helen Yao yer alıyor.