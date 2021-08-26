Demir Kadın Neslican filmi oyuncuları kimdir? Demir Kadın Neslican oyuncu kadrosu

Demir Kadın Neslican filmi için geri sayım başladı. Neslican karakterine filmde Kırgın Çiçekler ile tanınan Naz Çağla Irmak hayat verecek. Demir Kadın Neslican filmi oyuncuları arasında Deniz Uğur, Metin Akusta gibi isimler yer alıyor.

DEMİR KADIN NESLİCAN NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Film 7 Ocak 2022’de vizyona girecek.

DEMİR KADIN NESLİCAN FİLMİ OYUNCULARI

Demir Kadın Neslican filmi oyuncuları arasında Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.

Yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmde Neslican karakterine Naz Çağla Irmak hayat veriyor.

NAZ ÇAĞLA IRMAK KİMDİR?

Naz Çağla Irmak, 31 Mayıs 1997 yılında Ankara’da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan Irmak, oyunculuk dünyasına Bizim Evin Halleri dizisi ile adım attı. 2015 yılında rol aldığı Kırgın Çiçekler dizisi ile adını duyuran Naz Çağla Irmak, 2018 yılında yönetmen koltuğunda Murat Şeker’in oturduğu, başrollerinde ise Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu ve Timur Acar’ın yer aldığı “Çakallarla Dans 5” filminde Leyla karakterine hayat verdi.

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