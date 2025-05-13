×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Demet'in 'Aşiyan' performansı

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Demet Özdemir#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 10:50

Kanal D'nin her bölümü merakla beklenen iddialı dizisi Eşref Rüya, Demet Özdemir'in şarkılarıyla da gündem olmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Şarkıcı Nisan karakterini canlandırdığı dizide bugüne kadar "Rüya", "Küçüğüm" ve "Şimdi Böyle Biriymiş" gibi sevilen parçaları yorumlayan başarılı oyuncu, son bölümde "Aşiyan" ile yine kendine hayran bıraktı. Söz ve bestesi Afra'ya, aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait olan parçadaki performansı büyük beğeni toplayan Özdemir, oyunculuğuyla olduğu gibi sesiyle de izleyicinin kalbine dokundu.

Demetin Aşiyan performansı

METİN ÖZÜLKÜ'DEN DERS ALIYOR

Eşref Rüya'nın Nisan'ı olarak izleyen herkesten tam not alan Demet Özdemir, karakterine hazırlanırken usta müzisyen Metin Özülkü'den özel dersler aldı. Özdemir ve Özülkü bu süreçte birlikte stüdyoya girip bir albüme sığacak kadar şarkı kaydetti. Kanal D habere verdiği röportajda "Metin Abi ile şarkı seçimlerini beraber yapıyoruz" açıklamasını yapan oyuncu, son bölümde hocası Özülkü ile işbirliğini ekrana taşıdı. Dizide Eşref, Nisan'ın albüm hayalini gerçekleştirmek için sürpriz yapıp onu usta müzisyen Metin Özülkü ile bir araya getirdi. Yeni bölümde bu hayal yolunda büyük bir adım atacak olan Nisan, bu defa senaryo gereği müzik stüdyosuna girecek.

Haberin Devamı

Demetin Aşiyan performansı

Tims&B imzalı 'Eşref Rüya', yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eşref Rüya#Demet Özdemir#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!