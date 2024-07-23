Demet ve Hande aynı sahnede

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Hande Yener önceki akşam Alaçatı’daki Kali Beach’te sahneye çıktı.

Ünlü popçuyu dinleyenler arasında Demet Akalın ile Okan Kurt da vardı. Yener’in davetiyle sahneye çıkan Akalın, “Evlilik Sandalı” şarkısının nakaratını seslendirdi.

Demet Akalın eseri sevdiğini söyleyince, Hande Yener “Sana vereyim ben bu şarkıyı, çok yakıştı” dedi.

İkili sahnede hangi şarkıları söyleyeceklerine bir türlü karar veremeyince, Demet Akalın “Bittim” ve “Aşkın Açamadığı Kapı” şarkılarının nakaratlarını müziksiz seslendirip sahneden indi.

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Libidom düşüyor

Demet Akalın, Hande Yener’in “arabeskten nefret ettiğini” söyleyince, Yener duruma açıklık getirdi: “Yoo daralıyorum, içim sıkılıyor sadece. Frekansım düşüyor, libidom düşüyor!”