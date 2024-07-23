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Demet ve Hande aynı sahnede

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#Hande Yener#Demet Akalın#Okan Kurt
Demet ve Hande aynı sahnede
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 11:25

Yıllar süren küslüklerine son veren Hande Yener ve Demet Akalın aynı sahnede buluştu.

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Hande Yener önceki akşam Alaçatı’daki Kali Beach’te sahneye çıktı.

Ünlü popçuyu dinleyenler arasında Demet Akalın ile Okan Kurt da vardı. Yener’in davetiyle sahneye çıkan Akalın, “Evlilik Sandalı” şarkısının nakaratını seslendirdi.

Demet Akalın eseri sevdiğini söyleyince, Hande Yener “Sana vereyim ben bu şarkıyı, çok yakıştı” dedi.

Demet ve Hande aynı sahnede

İkili sahnede hangi şarkıları söyleyeceklerine bir türlü karar veremeyince, Demet Akalın “Bittim” ve “Aşkın Açamadığı Kapı” şarkılarının nakaratlarını müziksiz seslendirip sahneden indi.

Demet ve Hande aynı sahnede

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Libidom düşüyor

Demet Akalın, Hande Yener’in “arabeskten nefret ettiğini” söyleyince, Yener duruma açıklık getirdi: “Yoo daralıyorum, içim sıkılıyor sadece. Frekansım düşüyor, libidom düşüyor!” 

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#Hande Yener#Demet Akalın#Okan Kurt

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