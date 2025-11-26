×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Demet Özdemir'in kovboy havası!

Güncelleme Tarihi:

#Demet Özdemir#Kanal D#Eşref Rüya
Demet Özdemirin kovboy havası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 11:33

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Demet Özdemir, Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya’da Nisan karakteriyle izleyiciden tam not almaya devam ediyor. Her sahnesi gündem olan oyuncu, dizi başarısının yanı sıra sanal medyadaki etkisiyle de adından söz ettiriyor.

Haberin Devamı

"KOVBOY DEMET HARİKA"

Hem dizi performansı hem de paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir, Eşref Rüya’daki oyunculuğuyla dizi sektöründeki en güçlü kadın yıldızlardan biri olarak gösteriliyor.

Instagram’da 17 milyon takipçiye ulaşan Özdemir, sanal medyayı aktif kullanıyor. Güzel oyuncu, son olarak gözlüklü ve kovboy şapkalı bir pozunu paylaşınca sanal medya hareketlendi. Hayranları, Özdemir'in kovboy tarzına "Kovboy Demet harika", “Her hali başka güzel” gibi oyuncuyu öven yorumlar yaptı.

Demet Özdemirin kovboy havası

Hikayesi ve oyuncularıyla fenomen haline gelen Tims&B imzalı Eşref Rüya, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demet Özdemir#Kanal D#Eşref Rüya

BAKMADAN GEÇME!