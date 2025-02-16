×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Demet Özdemir'in "Eşref Rüya" setinde ilk günü

Güncelleme Tarihi:

#Demet Özdemir#Eşref Rüya#KANAL D
Demet Özdemirin Eşref Rüya setinde ilk günü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 17:34

Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya ekrana gelmeden büyük heyecan yarattı. Hikayesi ile izleyiciyi derinden etkileyecek Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir sete çıktı. İlk set gününde büyük mutluluk yaşayan Özdemir, objektiflere poz verdi.

Haberin Devamı

SON YILLARIN EN İDDİALI AŞKI 'EŞREF RÜYA'DA

Hafızalara kazınacak bir aşk hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan 'Eşref Rüya'nın çekimleri başladı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünü paylaştığı dizi uzun bir süre dillerden düşmeyecek.

NİSAN EŞREF'İN KALBİNİ ÇALACAK!

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref'i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya'dan sonra Eşref'in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak. Eşref ve Nisan'ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek.
Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.
Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref'in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

Demet Özdemirin Eşref Rüya setinde ilk günü

YILDIZ KADRO
Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.
Eşref Rüya yakında Kanal D'de izleyici ile buluşacak.
Demet Özdemirin Eşref Rüya setinde ilk günü

ÇOK YAKINDA KANAL D'DE
Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B'in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizi çok yakında Kanal D izleyicisiyle buluşacak
Eşref Rüya yakında Kanal D'de izleyici ile buluşacak.
Demet Özdemirin Eşref Rüya setinde ilk günü


Haberle ilgili daha fazlası:
#Demet Özdemir#Eşref Rüya#KANAL D

BAKMADAN GEÇME!