Demet Özdemir'e pastalı sürpriz

Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya”nın başrol oyuncusu Demet Özdemir, 34’üncü yaşını sette ekip arkadaşlarının pastalı sürpriziyle kutladı.

SETTE PARTİ

Çarşamba akşamlarına damgasını vuran “Eşref Rüya” dizisinin seti, geçtiğimiz gün özel bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Dizide ‘Nisan’ karakterine hayat veren başarılı oyuncu Demet Özdemir, 34’üncü yaşını ekibin hazırladığı pastalı sürprizle kutladı.

İLK ÇAĞATAY KUTLADI

Çekim arasında sete getirilen pastayı görünce duygusal anlar yaşayan Demet Özdemir, mumları set ekibinin alkış ve tezahüratları eşliğinde dilek tutarak söndürdü.

Ünlü oyuncuyu ilk kutlayan, partneri Çağatay Ulusoy oldu. Özdemir daha sonra ekip arkadaşlarına tek tek sarılarak teşekkür etti.

