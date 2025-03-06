Demet Özdemir'e kıtalar arası kutlama

Haberin Devamı

Dizinin yıldızlarından Demet Özdemir, hayranlarının kıtalararası sürpriziyle unutulmaz bir doğum günü kutladı. ‘Eşref Rüya’ dizisinin setinde gerçekleşen özel kutlama, Özdemir’in Amerikalı hayranlarının Türkiye’deki hayranlarla iş birliği yaparak organize etmesiyle gerçekleşti ve renkli anlara sahne oldu. Özdemir’in hayranları, set ekibinin de desteğiyle mobil bir kahve arabasını sete getirerek tüm ekibe sıcak içecekler ikram etti. Şaşkınlığını gizleyemeyen Özdemir, doğum günü pastasını da hayranlarıyla telefonda konuşarak kesti.

İKİLİYE SEVGİ GÖSTERİLERİ

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in, 'Eşref Rüya' dizisi için partner olması ve birlikte çekimlere başlaması heyecan yarattı. Pek çok farklı ülkeden fanları bulunan iki oyuncu için de sosyal medya platformlarında sevgi gösterileri yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde de bir grup İtalyan hayranı İstanbul’da Demet Özdemir’i ziyaret etti ve yeni projeyi nasıl heyecanla beklediklerini anlattı.

Haberin Devamı

EŞREF VE NİSAN’IN AŞKI ÇOK KONUŞULACAK…

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak. Eşref ve Nisan’ın hikayesi özlenen bir aşk öyküsünü ekrana getirecek.

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

YILDIZ KADRO

Haberin Devamı

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan, yayınlanan tanıtımıyla büyük merak uyandıran ‘Eşref Rüya’ izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Haberin Devamı

Eşref Rüya yakında Kanal D’de izleyici ile buluşacak.