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Demet Özdemir'den Çağatay Ulusoy'a övgü: İyi bir sinerji yakalayacağız

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#Demet Özdemir#Çağatay Ulusoy#Eşref Rüya
Demet Özdemirden Çağatay Ulusoya övgü: İyi bir sinerji yakalayacağız
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 07:30

KANAL D’nin yeni dizisi “Eşref Rüya”da Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşan Demet Özdemir 33’üncü yaşını Etiler’de kutladı.

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Demet Özdemir dizideki partneri Çağatay Ulusoy’a övgüler yağdırdı.

Ünlü oyuncu, “Çağatay çok naif, çok kibar ve çok yetenekli biri. Birlikte iyi bir sinerji yakalayacağımızı düşünüyorum. Bence bu da ekrana çok güzel yansıyacaktır. Şimdilik her şey çok güzel ve yolunda gidiyor” dedi.

Dizide canlandırdığı Nisan karakteri için Metin Özülkü’den ses eğitimi alan Özdemir, şarkıcılığa yeşil ışık yaktı:

“Güzel bir okuma süreci geçirdim. Umarım söylediğim şarkılar izleyicinin hoşuna gider. Albüm yapma konusunda kesin bir şey söyleyemem, şu an için öyle bir his içinde değilim. Ama ilerleyen zamanlarda hobi olarak neden olmasın?”

Muhabirlerin özel hayatıyla ilgili sorularına da yanıt veren oyuncu, şu an hayatında kimsenin olmadığını belirterek “Hayatımda bir aşk yok” dedi. 

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#Demet Özdemir#Çağatay Ulusoy#Eşref Rüya

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