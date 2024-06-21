Demet Özdemir: Üniversite okumayı çok isterdim

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DEMET Özdemir, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programının sezon finaline konuk oldu. 28 Ağustos 2022 tarihinde Oğuzhan Koç’la nikâh masasına oturan ancak mutluluğu sadece 8 ay süren ünlü oyuncu aşkın tanımını yaptı:

“Aşkı kimyaya bağlıyorum. Birini tanımak zorunda değilsin, tek saniyelik müthiş bir an. Tasarlayamazsın, tarif edemezsin, ama bunun enerjisel ve kimyasal bir şey aşk. Aşkın kalıcılığının olduğunu düşünmüyorum. Hazları yaşadıktan, söyledikten sonrasının tamamen gerçeklerimizle tanışıp sevgiye dönüştüğüne inananlardanım. Aşkın uzun süre devam edebileceğini düşünmüyorum. Aşk bende çok kısa sürüyor.”

İlk aşkının ilkokul öğretmeni olduğunu söyleyen Özdemir, “İlk aşkım öğretmenimdi. Sınıf öğretmenimdi. Çok küçüktüm, 2’ye gidiyordum, ilgisi çok güzeldi, her gün farklı bir takım elbise giyiyordu, benim için inanılmaz bir jöndü. Tavşancıl Köyü İlköğretim Okulu’ndayız, tertemizdi, elleri çok güzeldi hocamın.”



AİLEME BAKMAK ZORUNDAYDIM



Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Piyasanın içindeyken oyunculuk eğitimi almışsın” cümlesine üzerine Demet Özdemir, “Okullu olmak önemli bir şey. Eğitim benim için önemli, keşke gerçekten okullu olabilseydim” diyerek söze girdi.

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Taylan’ın “Neden tam da okuman gerekirken akşam lisesini seçtin?” sorusu üzerine de; “Çünkü aileme bakmak zorundaydım. Ertelemek zorunda kaldım. Yine de bu bir şekilde iyilik ya, niyet iyi ya, o bana başka bir yol açtı. Niyet iyi, bambaşka bir yol haritası. Ama çok isterdim üniversite okumak, yüksek lisans yapmak” yanıtını verdi.



BABAMA ÖFKELİYDİM



Ünlü oyuncu “Nasıl bir ailede, evde büyüdün” sorusuna şu yanıtı verdi: “İki farklı bir insanın birbirine âşık olup evlendiği ve çocuklarını olduğu bir ailenin içindeyim. Annem Berlin, babam İzmit Tavşancıl’da yaşıyordu. Bir tatilde karşılaşıp âşık olup evleniyorlar. Annem İzmit’e küçük bir kasabaya yerleşiyor. Gün geçtikçe annem bazı gerçeklerle yüzleşiyor. Bizler dünyaya geliyoruz. İkisinin de hep yarım kalan hikâyeleri vardı. En güzel şey ayrılmaları ve özgürleşmeleri olacaktı.”



Özdemir “Babanla ne kadar süre görüşmedin? Sebebi neydi” sorusunu da yanıtladı:



“Annemle babam boşandıktan sonra görüşmemeye başladım. Ciddi bir uzaklık vardı, duygusal olarak da. Ben annemleydim. Bir an önce çalışmaya başladığım için biraz da öfkeliydim ona.”