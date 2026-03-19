Demet Özdemir 'Söyleyin' ile Ebru Gündeş'i ağlattı

Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 11:45

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya, bu hafta yayınlanan bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Dizide Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir’in, Ebru Gündeş’in “Söyleyin” şarkısını seslendirdiği sahne büyük yankı uyandırdı. Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, bu performansa kayıtsız kalmayarak “Sen söyledin, biz gözler dolu dolu seyrettik” sözleriyle duygularını paylaştı.

ÖZDEMİR’İN PERFORMANSI ÇOK KONUŞULDU

Demet Özdemir’in etkileyici performansı kısa sürede sanal medyada gündem olurken, sahnenin duygusal yoğunluğu izleyicileri derinden etkiledi. Nisan’ın, aklında Eşref’e duyduğu özlemle şarkıyı söylediği anlar, oyuncunun güçlü yorumu sayesinde zirveye ulaştı.

EBRU GÜNDEŞ’TEN DUYGUSAL YORUM

Yayınlanır yayınlanmaz binlerce yorum ve paylaşım alan sahne, dizinin en unutulmaz anları arasına girmeyi başardı. Gecenin en çok konuşulan gelişmelerinden biri ise Ebru Gündeş’in yaptığı paylaşım oldu. Ünlü sanatçı, Özdemir’in performansını kendi sanal medya hesabından paylaşarak, “Sen söyledin, biz gözler dolu dolu seyrettik” sözleriyle övgüsünü dile getirdi.

DEMET ÖZDEMİR’DEN ANLAMLI YANIT

Demet Özdemir ise Ebru Gündeş’in bu anlamlı paylaşımına kayıtsız kalmadı ve “Şereftir” diyerek kalp emojisiyle sanatçıya yanıt verdi.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.

