Demet Özdemir: Özür dilerim aşkım şimdiden ama Oğuzhan mutfağa girmeyi hiç sevmiyor

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DEMET Özdemir önceki akşam arkadaşı Fatma Topbaş’ın Yeniköy’deki Mr. Gürkan’daki doğum günü kutlamasına katıldı. Özdemir ve Topbaş, mekân çıkışı soruları yanıtladı. Geçen ağustos ayında Oğuzhan Koç’la nikâh masasına oturan Demet Özdemir, evde çok nadir yemek yaptığını açıkladı: “Ama elimin lezzetli olduğunu düşünüyorum. Bazen anneme yemek siparişi veriyoruz. Çünkü annelerin yaptığı yemek hiçbir yerdeki gibi olmuyor, olamaz da... Açıkça söyleyeceğim, özür dilerim aşkım şimdiden ama Oğuzhan mutfağa girmeyi hiç sevmiyor.” Fatma Topbaş ise sevgilisi Gürkan Topçu’nun sürpriz doğum günü yemeği organize ettiğini söyledi. Oyuncu, Demet Özdemir ile de 6 yıllardır çok yakın arkadaş olduğunu belirtti: “Biz Demet ile abla kardeş gibi olduk. Yeni yaşımda da sağlık, huzur, mutluluk, evlilik ve aşk diliyorum. Zaten evlilik de yakında olacak.”



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Aslı Enver, Engin Akyürek ile birlikte başrolü paylaşacağı diziden hamileliği nedeniyle ayrılmıştı. Enver’in rolünü ise Demet Özdemir’e teklif edildiği iddia edilmişti. Oyuncu, “Engin Akyürek’le yeni diziye mi başlıyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Rol almak tabii ki çok isterim. Yaptığım görüşmelerimi hiç saklamadım. Şu anda görüşülüyor ama daha bir şeye karar verilmedi. Şu anda spesifik bir şey de söylemeyeyim. İmza atılma aşamasına geldiğinde ben her şeyi güzel bir şekilde dile getireceğimdir.”

Kötü bir durum çok üzgünüz

DEMET Özdemir ve Fatma Topbaş, geçen hafta Amasya’daki trafik kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan “Baş Belası” oyununda yer alan meslektaşlarını unutmadı: “Bizlerin de yakın arkadaşları... Ailelerine baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Çok kötü bir durum ve tabii ki çok üzgünüz.”