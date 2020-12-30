Demet Özdemir kimdir? İşte O Ses yılbaşı programına katılan Demet Özdemir'in hayat hikayesi

Son dönemin popüler oyuncularından Demet Özdemir'in kim olduğu merak konusu oldu. Demet Özdemir'in özel yaşamı ve kariyerini merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, Demet Özdemir hakkında merak edilenler...

26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra dansa yönelen Demet Özdemir, dans eğitiminin ardından ünlü şarkıcı Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda Dans etmeye başlamıştır.

Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer alan Demet Özdemir, İlk televizyon deneyimini ise 2013 yılında başrollerini Esra Ronabar, Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırarak yaşamıştır.

Bu projenin ardından "Kurt Seyit ve Şura" adlı dizide "Alya" karakterini, "Tut Sözünü" adlı Sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandıran Özdemir, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterine hayat vermiştir. Güzel oyuncu son olarak 2018 yılında "Erkenci Kuş" adlı dizide rol almıştır.

Şu anda Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat vermektedir.