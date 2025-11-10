Demet Özdemir, Kamuran Akkor’u dinlemeye gitti... Rüya düet!

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 08:05

“Eşref Rüya”nın şarkıcı Nisan’ı Demet Özdemir, Kamuran Akkor’u dinlemeye gitti ve usta sanatçıyla düet yaptı.

USTA SES SAHNEDE

Türk sanat müziğinin efsane ismi Kamuran Akkor önceki akşam Dada Salon Kabarett’de müzikseverlerle buluştu.

Usta sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya”nın yıldızı Demet Özdemir de vardı.

HARİKASIN DEMET!

Kamuran Akkor sahnedeyken, “Eşref Rüya” dizisinde şarkıcı Nisan (Rüya) karakterine hayat veren Demet Özdemir’e de mikrofon uzattı.

“Bir Ateşe Attın Beni” şarkısında düet yapan ikili büyük alkış aldı. Akkor, Özdemir’e övgüler yağdırdı: “Harikasınız. Zaten sesinizi biliyoruz.”

