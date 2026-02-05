Demet Özdemir kalabilmek zor

Haberin Devamı

Oyuncu, “Demet Özdemir olabilmek mi daha zordu, Demet Özdemir kalabilmek mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kesinlikle Demet Özdemir kalabilmek daha zor. Benim bu yolculuğumda hiçbir zaman Demet Özdemir olabilmek bir yer kaplamadı. O, bir marka çatısı altında daha plastik, daha duygusuz duyulan şekliyle olmadı. Demet Özdemir kalabilmek daha zor; çünkü bu yolculuğa başladığım an itibariyle, aslında bakarsanız bir şekilde kendime, hep özüme dönmeye çalıştığım bir yolculuğun içindeyim. İyisiyle, kötüsüyle edindiğim her tecrübeyi, kendimde benim en iyi versiyonumu var edebilmek için iyiye dönüştürmeyi seçtim. Bu yolculuk tahmin edildiği kadar basit değil.”



Kendimle yüzleşiyorum



Demet Özdemir, kendiyle sürekli yüzleşme halinde olduğunu da söyledi ve ekledi:

“Duygusal olarak insanların hayat tercihlerinden daha çok kendi kararlarımı çok sorgulayan, duygularımı izleyen biriyim. Yeniden inşa etmek istediğim taraflarım da var. Bu yüzden de çok mutluyum; çünkü yolculuğumun dönüşmek, gelişmek üzerine olduğunu düşünüyorum. Yeniden inşa etmek istediğim tarafım sabrım. O kadar sabırsız biriyim ki, bunu hemen değiştirebilmeyi çok isterim.”

Sınırlarımı zorlarım

Demet Özdemir, sınırlarını her defasında zorladığını belirtti: “Bu çok garip bir his. Sadece mesleğimle ilgili değil, gerçekten ilgi duyduğum her şeyle ilgili çok tutkulu biri olduğumu düşünüyorum. Çünkü bu hayatı gerçekten yaşanılabilir ve renkli kılan en büyük duygu tutku. Benim bu yanımı ortaya çıkaran da korkularım. Korkularımın üstüne giderken ve kendimi aşabilme kapasitemi fark ederim. Korktuğumu düşündüğüm şeylerin üstüne gitme cesaretim de önemli.”