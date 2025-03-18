Demet Özdemir İstiklal Caddesi'nde şarkı söyledi

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SESİYLE VİRAL OLDU!

Keman icra eden bir sokak sanatçısına eşlik ederek kendini notalara bırakıp bağıra çağıra ‘Rüya’ şarkısını söyleyen Demet Özdemir, hem şaşırttı hem eğlendirdi. O’nun sesi İstiklal’in kalabalığını ikiye katladı. Meraklı gözler onu seyredip, müziğe hasret kulaklar onu dinledi.



Kanal D’nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya için geri sayım başladı. Başrol oyuncularından Demet Özdemir, dizide Nisan adlı bir müzisyene hayat veriyor. Dikkat çeken tanıtımlarda Özdemir’in İstiklal Caddesi’nde kalabalığın içinde şarkı söylediği sahneler çok konuşuldu. Özdemir performansıyla sosyal medyada binlerce yorum aldı. O sahnelerin devamı çarşamba akşamı Kanal D’de başlayacak olan Eşref Rüya dizisinde olacak.