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Demet Özdemir İstiklal Caddesi'nde şarkı söyledi

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#Demet Özdemir#Eşref Rüya#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 17:57

Demet Özdemir son günlerdeki akıma katıldı ve İstiklal Caddesi’nde şarkı söyledi. O anlara tanıklık edenler hem şaşırdı hem de olanı biteni kaydetmek için birbiriyle yarıştı. Özdemir’in İstiklal için seçtiği eser Sertab Erener’in ‘Rüya’ şarkısı oldu. Sesiyle de, endamıyla da son günlerin en çok konuşulan konusu, güzel oyuncunun İstiklal çıkarması oldu.

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SESİYLE VİRAL OLDU!

Keman icra eden bir sokak sanatçısına eşlik ederek kendini notalara bırakıp bağıra çağıra ‘Rüya’ şarkısını söyleyen Demet Özdemir, hem şaşırttı hem eğlendirdi. O’nun sesi İstiklal’in kalabalığını ikiye katladı. Meraklı gözler onu seyredip, müziğe hasret kulaklar onu dinledi.

Demet Özdemir İstiklal Caddesinde şarkı söyledi

RÜYA İLK SAHNESİNİ TAKSİM’DE YAPTI

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya için geri sayım başladı. Başrol oyuncularından Demet Özdemir, dizide Nisan adlı bir müzisyene hayat veriyor. Dikkat çeken tanıtımlarda Özdemir’in İstiklal Caddesi’nde kalabalığın içinde şarkı söylediği sahneler çok konuşuldu. Özdemir performansıyla sosyal medyada binlerce yorum aldı. O sahnelerin devamı çarşamba akşamı Kanal D’de başlayacak olan Eşref Rüya dizisinde olacak.

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#Demet Özdemir#Eşref Rüya#Kanal D

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