Kelebek Haberleri

Demet Özdemir: Eşref Rüya imkansız aşkları hatırlatıyor!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 08:12

Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Eşref Rüya’da Nisan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, diziye dair samimi açıklamalarda bulundu.

Özdemir, projeyi diğer yapımlardan ayıran en önemli unsurun, günümüzde giderek azalan ve zamana direnen aşk duygusu olduğunu vurguladı.

Özdemir, modern yapımlarda ilişkilerin yüzeysel kaldığına dikkat çekti. Oyuncu, dizinin bu noktada farklı bir yerde durduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Artık dizilerde aşklar çok hızlı başlıyor ve aynı hızla tüketiliyor. ‘Eşref Rüya’da çocukluk aşkının merkeze alınması ve kız karakterin Rüya olarak ortaya çıkması, eski zamanların imkânsız aşklarını hatırlatıyor. Benim ve özellikle kadın seyircinin en çok tutunduğu noktalardan biri de bu.”

CEMRE BAYSEL’E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Demet Özdemir, beğendiği oyuncular hakkında da konuştu. Oyuncu, Kanal D’de yayınlanan ‘Güller ve Günahlar’da adından söz ettiren Cemre Baysel için övgü dolu ifadeler kullandı: “Tertemiz bir enerjisi var ve son derece yetenekli.”

